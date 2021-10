Hotel Huzar w Lublinie zmieni się w Holiday Inn Express

Lubelski Hotel Huzar, należący do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, wchodzi do sieci Holiday Inn Express. Pracownia architektoniczna KM Rubaszkiewicz będzie odpowiedzialna za modernizację obiektu.

Pracownia architektoniczna KM Rubaszkiewicz zaprezentowała koncepcję modernizacji hotelu Huzar w Lublinie, należącego do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego.

Zaplanowane prace mają na celu dostosowanie obiektu do standardów marki Holiday Inn Express.

- Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Hotelowego konsekwentnie realizuje swój biznesplan, którego kolejnym punktem jest modernizacja hotelu Huzar w Lublinie. Dzięki wybranej koncepcji nasz obiekt wprowadzi nową jakość do swoich przestrzeni, a nowy standard marki Holiday Inn Express w pełni odpowie na potrzeby naszych gości. Prace przygotowawcze zostały już rozpoczęte, a wykonanie większości działań projektowych zaplanowane jest jeszcze w tym roku – informuje Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na przebudowę i modernizację hotelu została wyłoniona zwycięska praca przygotowana przez pracownię architektoniczną KM Rubaszkiewicz, która ma dostosować obiekt do standardów marki Holiday Inn Express. Przebudowa hotelu odbędzie się w zakresie elewacji, zagospodarowania terenu wokół obiektu, wymiany instalacji wewnętrznych, modernizacji konstrukcji oraz w zakresie wnętrz.

– Projektowany układ elewacji frontowej inspirowany jest brawurową muzyką Henryka Wieniawskiego – kompozytora pochodzącego z Lublina. Podziały elewacyjne są syntezą zapisu nutowego poloneza D-dur. Elewacja, zgodnie z wytycznymi marki, została zaprojektowana w stonowanej kolorystyce, w odcieniach szarości. Wejście do budynku podkreśla ażurowy przedsionek, na którym umieszczone zostało logo marki. Wieczorem hotel rozświetlony jest barwną iluminacją w kolorystyce marki Holiday Inn Express – podkreśla główny projektant z pracowni KM Rubaszkiewicz, Konrada Rubaszkiewicz.

Zgodnie z założeniami koncepcji architektonicznej – jak informuje pracownia KM Rubaszkiewicz – wnętrza hotelu zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić gościom niezapomniany pobyt. Dla pokoi hotelowych wybrano jasną tonację, by stworzyć przytulne i ciepłe wnętrza. W częściach wspólnych architekci zastosowali nowoczesną, livestylową stylistykę, nawiązującą do tkanki miejskiej Lublina. Ożywiona kolorystyka i bogaty dobór elementów wykończenia nawiązują do nowoczesnego oblicza miasta i dynamicznego charakteru marki Holiday Inn Express. Projektanci zadbali o balans między ożywionymi częściami wspólnymi a strefą prywatną i konferencyjną, dzięki czemu zostanie zapewniony komfortowy pobyt dla każdego gościa hotelu Holiday Inn Express.