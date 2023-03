Zaczęły się przymiarki do przemalowania elewacji hotelu Sobieski. Do Biura Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął wniosek o wszczęcie procedury wpisu do rejestru zabytków budynku.

Trwają kontrowersje wokół zmiany elewacji hotelu Sobieski w Warszawie.

Stołeczny konserwator zabytków, Michał Krasucki, chce zatrzymać zmianę kolorów elewacji.

Złożył więc wniosek o wpisanie budynku do rejestru zabytków.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oznajmił jednak, że na taki wpis jest już za późno.

Czterogwiazdkowy Radisson Blu Sobieski Hotel, dawniej Hotel Jan III Sobieski, usytuowany przy Placu Zawiszy w Warszawie, budzi ostatnio skrajne emocje wśród warszawiaków. Przy ścianach wielobarwnego budynku robotnicy ustawili już rusztowania. Właściciele obiektu chcą bowiem zmienić kolor fasady obiektu. Stołeczny konserwator zabytków, Michał Krasucki, chce ten proces jednak zatrzymać. Złożył więc wniosek o wpisanie budynku do rejestru zabytków. Jego zdaniem budynek jest ważnym przykładem architektury początku lat 90. XX wieku. Hotel zaprojektowany został przez Wolfganga Triessinga i Macieja Nowickiego. Kolorystykę elewacji wymyślił austriacki artysta prof. Hans Piccottini.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oznajmił oficjalnie: "Należy przypomnieć, że wszczęcie procedury wpisu spowoduje do czasu jej zakończenia wprowadzenie tzw. ochrony tymczasowej, a więc anulowanie wydanych pozwoleń na prace budowlane i wstrzymanie jakichkolwiek prac. Wokół hotelu są rozstawione rusztowania, a prace wkrótce mają ruszyć. Powtórzyła się sytuacja sprzed sześciu lat, kiedy Biuro SKZ złożyło wniosek o wpis do rejestru zabytków budynku Rotundy PKO w momencie kiedy wydano wszystkie pozwolenia i ruszyły prace budowlane. Wówczas uznano, że wniosek ten jest zbyt późno złożony, a wobec rozpoczętych prac rozbiórkowych i groźby roszczeń odszkodowawczych niemożliwy jest wpisu do rejestru."

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził, iż wobec rozpoczęcia prac budowlanych wniosek Stołecznego Konserwatora Zabytków wydaje się zbyt późno złożony. Wobec groźby roszczeń odszkodowawczych jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest ochrona architektury budynku przez dokumentację - wykonanie zdjęć i publikacje.

Prof. Jakub Lewicki z Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zauważył dodatkowo, że "przykład ten pokazuje, jak nieskuteczna jest ochrona architektury XX wieku, szczególnie tzw. Listy Dóbr Kultury Współczesnej, które są przekształcane i tracą swoje wartości. Jedyną skuteczną ochroną jest wpis do ewidencji lub do rejestru zabytków, pod warunkiem, że dokonuje się on odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem prac budowlanych.

MWKZ będzie prowadził rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami inwestora będącego właścicielem hotelu."

Wygląda na to, że próby wpisania budynku do rejestru zabytków i ocalenia oryginalnych kolorów elewacji nie udały się. Los słynnego warszawskiego pastelowego hotelu, przez niektórych porównywanego do obiektów w stylu Bollywood, został przesądzony. Wielobarwna kolorystyka hotelu Sobieski, z pasmami od żółci, pomarańczowego przez niebieski i fiolet niedługo zmieni się prawdopodobnie na odcienie szarości i bieli.

Sobieski Radisson Blu w nowej odsłonie. Fot. Mat. pras.

Jednak, do końca nie wiadomo, jak elewacja hotelu ma docelowo wyglądać. Pojawiły się co prawda wizualizacje przedstawiający budynek utrzymany w jasnej kolorystyce, ale właściciel hotelu nie potwierdził jaki jest finalny plan. Zapowiedział tylko, że szczegóły przedstawi jeszcze w marcu br.

