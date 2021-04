Hotel Kaskada czeka na inwestora

Liczący 2 tys. mkw. obiekt posiada 26 pokoi (w większości są to pokoje dwuosobowe do wykorzystania dla dwóch lub jednej osoby oraz cztery pokoje czteroosobowe), dwie sale restauracyjne i taras o powierzchni 270 mkw. Parter oraz piętro budynku jest w całości przeszklone. Wzdłuż posiadłości rozciąga się linia brzegowa piaszczystej plaży przynależnej do obiektu.

Powierzchnia całej działki liczy 6.9 tys. mkw. Obszar posiada plan przestrzenny z możliwością rozbudowy - można prowadzić wiele działalności usługowych.

Jezioro Kierskie jest popularnym miejscem wśród żeglarzy i zwolenników sportów wodnych. Jak podają UM Poznań, jezioro należy do najlepiej zarybianych przez Polski Związek Wędkarski i jest ogólnodostępne do wędkowania przez cały rok.

