Hotel Katowice, wchodzący w skład Grupy PHH, może pochwalić się nowo przygotowanym pokojem wzorcowym. Całkowitej modernizacji zostanie poddanych 167 pokoi.

Docelowo hotel jako pierwszy w Polsce będzie funkcjonował pod marką voco.

Obiekt może już pochwalić się przygotowanym pokojem wzorcowym.

Marka należy do sieci InterContinental Hotels Group (IHG).

Trwa remont Hotelu Katowice i przystosowanie obiektu do wymogów nowej marki voco. Za przygotowanie projektu modernizacji odpowiada pracownia architektoniczna FBT Pracownia Architektury i Urbanistyki. Obiekt może już pochwalić się przygotowanym pokojem wzorcowym, w którym dominującym motywem jest nawiązanie do stylistyki lat 60. XX wieku, kiedy to właśnie powstawał budynek. Cały pokój hotelowy utrzymany jest w stonowanej kolorystyce, a zdecydowane akcenty kolorystyczne w dodatkach dodają stylowemu wnętrzu elegancji i szyku.

Pokój w hotelu voco w Katowicach. Fot. Mat. pras.

– Grupa PHH jako pierwsza wprowadza na polski rynek markę voco, pod której brandem będzie funkcjonował Hotel Katowice. Marka voco z pewnością da nową jakość hotelowi Katowice, w którym – ze względu na doskonałą lokalizację – będą mogli zatrzymać się zarówno goście biznesowi, jak i turystyczni. Zależy nam, aby każdy gość przebywający w naszych unowocześnionych i udoskonalonych wnętrzach mógł czuć się wyjątkowo i komfortowo. Wierzymy, że po zakończonym remoncie nasz hotel będzie wyróżniał się na tle innych obiektów i umocni swoją pozycję na turystycznej mapie Katowic – mówi Magdalena Szefernaker, rzecznik prasowy Polskiego Holdingu Hotelowego.

Hotele marki voco to miejsca dla doświadczonych podróżników, którzy wiedzą czego chcą i podróżują na własnych warunkach, jednocześnie ceniąc swoje życie towarzyskie i rodzinne na równi ze swoimi ambicjami zawodowymi. Dlatego pokoje gościnne charakteryzują się żywym, współczesnym wystrojem, a voco zachęca gości do spędzenia czasu w zaciszu własnego pokoju lub korzystania z tętniącego życiem baru i restauracji, by oddać się „życiu w stylu voco”.

Pokój w hotelu voco w Katowicach. Fot. Mat. pras.

Łazienka w hotelu voco w Katowicach. Fot. Mat. pras.

Łazienka w hotelu voco w Katowicach. Fot. Mat. pras.

Pokój w hotelu voco w Katowicach. Fot. Mat. pras.

Pokój w hotelu voco w Katowicach. Fot. Mat. pras.

Korytarz w hotelu voco w Katowicach. Fot. Mat. pras.

