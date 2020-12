Hotel Kopernik Olsztyn zmieni szyld i wnętrza

Stolica Warmii zyska nowy obiekt o wysokim standardzie. Trwa proces renowacji hotelu Kopernik w Olsztynie, który ma się zakończyć w połowie 2021 r. Po zmianach hotel, który należy do Polskiego Holdingu Hotelowego, przyjmie gości pod marką Best Western Plus. Koncepcję architektoniczną przygotowali architekci z biura Tremend, a renowację prowadzi Forbis Design Build.

Odnowionych zostanie 36 pokoi i korytarze na wszystkich piętrach. Zmianą, która istotnie wpłynie na komfort pobytu gości, będzie instalacja klimatyzacji we wszystkich pokojach hotelu.

– Czas pandemii to czas kiedy ruch turystyczny bardzo zmalał. My nie zasypiamy gruszek w popiele i wykorzystujemy ten czas na odnowienie obiektu, by powitać gości w nowym, lepszym hotelu, gdy wszystko już wróci do normy – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu PHH. – Olsztyn to miasto z potencjałem, zarówno biznesowym, jak i turystycznym. Chcemy go wykorzystać i zaoferować bardzo dobry, konkurencyjny produkt na rynku.

Marka Best Western Plus oferuje szereg udogodnień dla gości, m.in. śniadania w cenie noclegu, minibar, wygodne biurko do pracy, zestaw kawowy w pokojach, a ponadto centrum fitness i centrum biznesowe. Nowe pokoje będą sprzyjać regeneracji i wypoczynkowi gości dzięki stonowanym kolorom utrzymanym w palecie barw ziemi. W projekcie użyto wielu materiałów i mebli renomowanych polskich firm.

– W projekcie nawiązujemy do lokalizacji obiektu. Mgły nad jeziorem Ukiel, szaro-granatowa woda, błękit nieba, jasny piasek plaży, zieleń warmińskich lasów – to wszystko było naszą inspiracją – mówi architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend – Użyliśmy miękkich i naturalnych tkanin i połączyliśmy wiele autorskich wzorów, np. na wykładzinie, grafikach ściennych. Projektujemy przestrzeń, która będzie bezpieczna, funkcjonalna, ale także estetycznie przyjemna i spójna z miejscem, w którym znajduje się hotel.

Renowacja zostanie wykonana wg koncepcji „projektuj i buduj”. Takie holistyczne podejście do procesu aranżacji wnętrz pozwoli nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zaoferować gościom rozwiązania przestrzenne wykonane na miarę. Kopernik Olsztyn to jeden z trzech hoteli PHH, które będą po renowacjach funkcjonować pod markami z parasola Best Western – kolejne hotele to Reymont Łódź i Huzar Lublin. W portfelu PHH znajduje się już Best Western Jurata – znany i lubiany hotel wypoczynkowy na Półwyspie Helskim.