Hotel Kopernik w Olsztynie otworzył podwoje pod szyldem Best Western Plus

Z końcem września sieć Best Western Hotels & Resorts powiększyła swoje portfolio o nowy obiekt Best Western Plus w Olsztynie. Do sieci dołączył należący do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego Hotel Kopernik, który po gruntownej modernizacji przyjął nową nazwę Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town.

Trzygwiazdkowy obiekt znajduje się w samym centrum Olsztyna, tuż obok Starego Miasta.

Oferta Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town jest dopasowana do potrzeb gości turystycznych, a także osób podróżujących służbowo.

Do dyspozycji podróżnych oddane są nowoczesne wnętrza na trzech piętrach, w tym 83 klimatyzowane pokoje w kategorii standard, premium, studio i apartament, a także cztery sale konferencyjne i sala bankietowa z możliwością organizacji przyjęcia do 150 osób. Każda z sal wyposażona jest w niezbędny sprzęt konferencyjny, taki jak projektor multimedialny, ekran, flipchart, podstawowe nagłośnienie, bezszumową klimatyzację, a także posiada możliwość zaciemnienia. Goście mogą korzystać również z restauracji serwującej dania kuchni śródziemnomorskiej i polskiej. Hotel dysponuje własnym parkingiem zewnętrznym i garażem podziemnym.

Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town. mat pras.

- Cieszymy się, że możemy zaprosić pierwszych gości do Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town. Jestem przekonany, że hotel w nowej odsłonie zachwyci odwiedzających nowoczesnymi wnętrzami, dobrą kuchnią oraz obsługą na najwyższym poziomie. Zdecydowanym atutem naszego hotelu jest dokonała lokalizacja, która jest bardzo istotna przy pobytach biznesowych oraz wypoczynkowych. Jesteśmy otwarci na gości z segmentu biznesowego, a także na turystów, grupy zorganizowane czy sportowe. Oprócz świetnie wyposażonego zaplecza konferencyjnego zadbaliśmy o komfort podróżujących biznesowo – w naszym hotelowym lobby znajdą oni zaciszne miejsce, gdzie mogą w spokojnych warunkach popracować – podkreśla Łukasz Uliszewski, dyrektor Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town.

Doskonała lokalizacja Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town w otoczeniu licznych jezior sprawia, że jest on idealnym wyborem na pobyt wypoczynkowy. Lokalizacja obiektu była również inspiracją do wystroju zmodernizowanych pokoi, gdzie wykorzystano mgły nad Jeziorem Ukiel, błękit nieba, jasny piasek plaży i zieleń warmińskich lasów.