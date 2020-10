Hotel Kuby Wesołowskiego pod parasolem marki Mercure

Jeszcze w tym roku do grupy 22 hoteli Mercure działających w Polsce dołączy Hotel Brant, którego współwłaścicielem jest znany aktor Kuba Wesołowski. Grupa Accor podpisała właśnie umowę franczyzy z inwestorem i właścicielem obiektu, firmą Polish Business Promotion. Zlokalizowany w podwarszawskim Majdanie hotel będzie funkcjonował jako Mercure Warsaw Wiązowna Brant Hotel.

Hotel Brant Kuby Wesołowskiego wkrótce pod marką Mercure, mat.pras.

- Warszawa jest ważnym punktem na mapie hoteli Accor, dlatego rozwijanie oferty obiektów naszych marek w mieście i okolicy jest istotnym elementem umacniania pozycji lidera na krajowym rynku. Tym bardziej cieszymy się, gdy do portfolio marek Accor dołączają prestiżowe obiekty, takie jak Hotel Brant. Wierzymy, że rozpoznawalność i uznana jakość marki Mercure w połączeniu z działalnością Polish Business Promotion zapewni gościom odwiedzającym stolicę wypoczynek i relaks, jakiego szukają. Hotel ma również bardzo dobrą ofertę gastronomiczną oraz duże przestrzenie konferencyjno-bankietowe. Jestem przekonany, że marka Mercure pozytywnie wpłynie na obroty hotelu - mówi Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju sieci w Accor.

Otwarty w 2009 roku kompleks Brant Hotel & Restaurant oferuje gościom 60 przestronnych, komfortowych i luksusowych pokoi. Lokalizacja obiektu stanowi doskonałą alternatywę dla wszystkich poszukujących chwili wytchnienia od tempa dużego miasta. Hotel cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród organizatorów konferencji i szkoleń. Goście mogą skorzystać z wielu atrakcji zarówno w środku hotelu, jak i w zielonej przestrzeni dookoła kompleksu. Do ich dyspozycji są m.in. dwie sauny, boisko do siatkówki, ścieżki joggingowe czy zewnętrzna altana z ogniskiem. Dzięki takiemu wyposażeniu obiekt jest dobrym wyborem dla gości poszukujących miejsc nie tylko do wypoczynku, ale także na organizację różnych imprez okolicznościowych czy biznesowych spotkań.

Od lewej: aktor Jakub Wesołowski, Sylwia Maśluk VP talent & culture Eastern Europe Accor, Sebastian Jóźwiak prezes zarządu Polish Business Promotion, mat.pras.

- Bieżący rok dla całej branży jest bardzo wymagający, dlatego mając na uwadze dynamicznie zmieniający się rynek hotelowy w Polsce, postanowiliśmy przeprowadzić szereg zmian i udoskonaleń naszego obiektu. Jednym z naszych celów biznesowych było podpisanie umowy franczyzowej z uznaną na świecie siecią hotelarską, dlatego zdecydowaliśmy się przyłączyć do rodziny hoteli Accor. Uważamy, że dzięki doświadczeniu i wiedzy Accor, będziemy w stanie jeszcze bardziej podnieść standardy naszych usług. Osiem lat doświadczenia w prowadzeniu hotelu w połączeniu z jakością hoteli Mercure pozwala nam z optymizmem patrzeć na rok 2021 - mówi Sebastian Jóźwiak, prezes zarządu Polish Business Promotion.