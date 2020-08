Hotel Lidia SPA & Wellness ma nowego dyrektora

Od września 2020 Przemysław Biechowiak zostaje Dyrektorem Hotelu Lidia SPA & Wellness **** w Darłowie, należącego do sieci Hotele Nadmorskie, zastępując na tym stanowisku Arletę Turkacz. Obiekt posiada 119 doskonale wyposażonych pokoi i apartamentów oraz basen, profesjonalny salon SPA, oferujący różnorodne zabiegi, a nawet usługi fryzjerskie.

Przemysław Biechowiak wcześniej przez 2 lata pełnił funkcję dyrektora poznańskiego, konferencyjnego Hotelu Safir***, który przeszedł w tym czasie gruntowny remont, a jego 9 sal konferencyjnych wraz z obszarem gastronomii zdobyło uznanie segmentu MICE, między innymi, jako idealna przestrzeń do organizowania spotkań i szkoleń.

Poprzednio do 2018 r. przez 13 lat zarządzał Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” Sp. z O.O. wraz z Hotelem Akwawit *** (od 2007 do 2018 – jako Prezes Zarządu ), należącym do Harmony Polish Hotels. Był pomysłodawcą i twórcą SPA, funkcjonującego w Lesznie. Przed swoją decyzją o odejściu z Hotelu Akwawit, przeprowadził gruntowny remont pokoi oraz sali bankietowej.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Organizacji i Zarządzania Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem.

Przemysław Biechowiak od 2012 r. jest Członkiem Wielkopolskiej Komisji ds. Kategoryzacji Obiektów Hotelarskich działającej przy Marszałku Województwa.