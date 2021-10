Hotel na Polance Redłowskiej w Gdyni? Trwa dialog z mieszkańcami

Już czwarty raz mieszkańcy skonfrontują swoje oczekiwania wobec Polanki Redłowskiej z planami urzędników. Obecna wersja zakłada budowę pięciopiętrowego hotelu i basenu z główną niecką o powierzchni co najmniej 260 mkw. - czytamy na trójmiasto.pl.

Prace nad projektem zagospodarowania dla okolic Kępy Redłowskiej w Gdyni trwają blisko 10 lat. W sierpniu 2020 roku z powodu koronawirusa po raz pierwszy w historii zorganizowano wirtualną dyskusję z mieszkańcami na temat projektu planu miejscowego. Część z nich została uwzględniona, więc plan musiał być ponownie wyłożony i przedyskutowany z mieszkańcami.

Wśród nowych zapisów pojawiły się takie zmiany jak wykluczenie realizacji parkingu podziemnego, brak możliwości funkcji mieszkaniowych na terenie dawnego sanatorium "Zdrowie" w Orłowie i rozszerzenie dotychczasowych usług o usługi opieki zdrowotnej.

Obecnie plan został ponownie wyłożony, zaś w środę odbędzie się dyskusja publiczna online.

Po usunięciu z terenu po sanatorium funkcji mieszkaniowych najwięcej emocji wywołuje teren przy Polance Redłowskiej. W ostatniej wersji projektu zaplanowano tam powstanie budynków hotelowych o wysokości do 31 m n.p.m. i pięciu kondygnacjach nadziemnych. Nawiązaniem do historii miało być stworzenie basenu z główną niecką o powierzchni co najmniej 260 mkw.