Hotel NAT w Ustroniu zyska nowe zaplecze konferencyjne

- Otrzymujemy wiele zapytań od firm zainteresowanych organizacją konferencji, spotkań czy bankietów, stąd decyzja o remoncie, modernizacji i doposażeniu sal w nowoczesny sprzęt, niezbędny do realizacji takich projektów na biznesowym poziomie – mówi Lucjan Karasiewicz, prezes zarządu Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, właściciela Hotelu NAT w Ustroniu. – Rok 2019 minął nam pod znakiem inwestycji i remontów w naszych hotelach i ośrodkach, był to dla nas rozwojowy i dobry rok. Oddaliśmy do dyspozycji gości nową część hotelu w Bukowinie Tatrzańskiej, trwa remont basenu i części hotelowej w Sarbinowie, w Krynicy Morskiej budujemy nowe domki. Procedują się także projekty inwestycyjne dotyczące hoteli w Jarosławcu i Kołobrzegu. Jesteśmy też coraz bliżej kategoryzacji ośrodka SMREK w Piwnicznej, do rangi hotelu 3-gwiazdkowego ­– podsumowuje.

Remont Hotelu NAT w Ustroniu objął łącznie powierzchnię ponad 300 mkw. Do dyspozycji klientów zostaną oddane dwie klimatyzowane sale konferencyjne, wyposażone w biznesowe projektory multimedialne i nowoczesny system nagłośnieniowy, które w zależności od układu miejsc, pomieszczą od 24 do 80 osób każda. Bawialnia i sala wielofunkcyjna to zupełnie nowe pomieszczenia w ofercie hotelu, które powstają w niezagospodarowanej dotąd części hotelu. Pozwolą na organizację zajęć gimnastycznych i rekreacyjnych dla hotelowych gości oraz na zapewnienie najmłodszym uczestnikom pobytów warunków do zabawy.