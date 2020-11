Hotel Number One by Grano ponownie wspiera festiwal muzyki kameralnej w Gdańsku

W tym roku odbywa się IX edycja Euro Chamber Music Festival. W festiwalu biorą udział zarówno uznani muzycy zagraniczni, jak i rozpoczynający swoją karierę laureaci międzynarodowych konkursów oraz uzdolnieni młodzi instrumentaliści. W tegorocznej edycji wydarzenia będzie można usłyszeć m.in.: Annę Maria Staśkiewicz, Jozefa Luptàka, Quatuor Adastra, Split Guitar Quartet czy Petra&Patrik Jablonski. Za clou festiwalu uznaje się spektakl „Listy L. van Beethovena”, który odbędzie się 12 listopada o 19:00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Wezmą w nim udział uznany polski aktor Daniel Olbrychski oraz duet smyczkowy Duo del Gesú. Premierę wydarzenia będzie można śledzić online.

Hotel Number One by Grano postanowił po raz kolejny objąć wydarzenie mecenatem.



- Cieszymy się, że Euro Chamber Music Festival odbywa się także w tym roku, mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z pandemią i jej skutkami gospodarczymi. Organizatorzy świetnie poradzili sobie z dopasowaniem formatu wydarzenia do obostrzeń sanitarnych, a my nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy być częścią festiwalu także podczas tegorocznej edycji i postanowiliśmy wesprzeć naszych przyjaciół z Euro Chamber Music Festival. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w północnej części Polski. Wierzymy, że muzyka łagodzi obyczaje i pozwoli gościom choć na chwilę się zrelaksować i zapomnieć o trudach, z którymi wszyscy się w ostatnich miesiącach mierzymy – mówi Łukasz Pawlina, dyrektor sprzedaży i marketingu Grano Hotels.

Trzygwiazdkowy Hotel Number One by Grano został otwarty w 2017 r. Unikalne wnętrza obiektu i przyjazna atmosfera w nim panująca szybko zaskarbiły serca odwiedzających. Obiekt mieści się na malowniczej Wyspie Spichrzów, w sąsiedztwie gdańskiej starówki i licznych atrakcji turystycznych.



Hotel Number One by Grano to część sieci Grano Hotels. Pozostałe obiekty należące do brandu to: Grano Hotel ****, Grano Apartments Nowa Motława oraz Grano Apartments Old Town.