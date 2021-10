Hotel pod własną marką czy pod parasolem sieci? Co się bardziej opłaca?

- Do zalet korzystania z sieci hotelowej na pewno można zaliczyć zarówno rozpoznawalność wśród gości, dostęp do globalnych systemów rezerwacyjnych i programu lojalnościowego, ale także częściowe wsparcie przy budowie i prowadzeniu hotelu - wylicza Rafał Abramczyk, CEO hotelAG.

Rafał Abramczyk, CEO hotelAG

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Najważniejsze jest to, że w momencie podpisania umowy franczyzy z globalną siecią nasz hotel staje się - niemal od razu - punktem na hotelowej mapie świata - podkreśla ekspert i od razu zaznacza, że przynależność do sieci to również koszty.

Sieć hotelowa KOSZTUJE...

Ile? - To zależy od franczyzodawcy, warunków umowy, lokalizacji - mówi Rafał Abramczyk. - W dość dużym uproszczeniu opłaty franczyzowe są wynikowe od przychodu hotelu i może to być poziom około 5-8 proc. room revenue, można też spotkać projekty z umowami na poziomie ponad 10 proc.

Należy pamiętać, że opłaty dzielimy na: koszty operacyjne (w których, m.in. są zawarte opłaty wstępne – opłata aplikacyjna, wsparcie techniczne itp. oraz opłaty operacyjne, m.in. utrzymanie IT i systemów dystrybucyjnych, obsługi programu lojalnościowego), a także koszty uzależnione od przychodów hotelu (Royalty Fee – opłata licencyjna za markę – zazwyczaj określana jako proc. jednej z pozycji z P&L, Marketing Fee – opłata za marketing globalny marki – także wyrażona w proc. oraz Distribution Fee – opłaty dystrybucyjne za wygenerowaną sprzedaż przez konkretne kanały sprzedaży – tu jest to nominalna kwota w euro lub w dolarach za dokonaną każdą rezerwację).

1

2