Już niebawem w Busku-Zdroju otwarty zostanie czterogwiazdkowy hotel Polonia Park. Wewnątrz znajdzie się około 75 miejsc w wysokim standardzie, mieszczących się w 38 pokojach.

Nazwa hotelu oraz wystrój elewacji nawiązują do stylu okresu międzywojennego. To nawiązanie do historii miasta oraz czasów, kiedy Busko-Zdrój było jednym z najważniejszych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce.

Jak informuje portal echodnia.eu, Polonia Park będzie oferował bazę rehabilitacyjną oraz kąpiele siarkowe. W hotelu nie zabraknie strefy piękności z gabinetem kosmetycznym. Goście hotelu będą mogli korzystać z nowoczesnego systemu informatycznego, który na bieżąco monitoruje stan zdrowia gości za pomocą specjalnych opasek.

Na najwyższej kondygnacji znajdzie się zielony taras widokowy z panoramą na najpiękniejszą część Buska-Zdroju, Ponidzie oraz Góry Świętokrzyskie.

Otwarcie hotelu nastąpi w przeciągu kilku - kilkunastu dni, jednak dokładny termin nie jest jeszcze znany.

