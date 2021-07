Hotel Professionals i Edit Development poszukają hoteli dla chińskich inwestorów

21 lipca br., odbyła się ceremonia podpisania trójstronnego Memorandum of Understanding pomiędzy notowaną na GPW w Warszawie - Novavis Group SA, EDIT Development sp. z o.o. oraz państwową spółką chińską notowaną na giełdzie w Hong Kongu (1829.HK) – China Machinery and Engineering Corpora]on (CMEC) na budowę wielkoskalowego portfela farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy ponad 1.3 GW. Realizacja projektu oraz magazynów energii zaplanowana jest na lata 2021-2024. Nie jest to jednak jedyny aspekt porozumienia.

Wśród honorowych gości podczas ceremonii podpisania trójstronnego Memorandum of Understanding obecni byli doradcy spółek sygnatariuszy, przedstawiciele partnerów strategicznych, w tym Curtis Group, Hotel Professionals, a także przedstawiciele sektora bankowego.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

W zakresie projektów hotelowych EDIT Development wybrał do współpracy firmę Hotel Professionals. Cyprian Pukszta, Prezes EDIT/ Wiceprezes Yang Yang oraz Dominik Ebebenge, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich stworzyli platformę współpracy z Alexem Kloszewskim, Partnerem Zarządzającym i zespołem Hotel Professionals, której celem jest wyszukanie potencjalnych nowych projektów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dla chińskich inwestorów i funduszy, deklarujących zainteresowanie wejściem na polski rynek.

- W ramach współpracy z CMEC oraz EDIT Development będziemy współtworzyć wielkoskalowe portfolio projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce, w którego skład wejdą: projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1200 MW, dewelopowanych przez Novavis Group i kluczowych Partnerów spółki, wież wiatrowych o łącznej mocy 120 MW w północnej Polsce oraz projekt wielkoskalowego magazynowania energii we współpracy z lokalną siecią przesyłową na południu Polski. Liczymy, że podpisanie Memorandum będzie początkiem wieloletniej współpracy pomiędzy Novavis Group, CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION oraz EDIT DEVELOPMENT, która pozwoli nam osiągnąć pozycję lidera Energetyki Odnawialnej w Polsce - mówi Piotr Karmelita, prezes Novavis Group SA.