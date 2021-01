Hotel Raffles Europejski Warsaw i HE Concept Store grają z WOŚP

Hotel Raffles Europejski Warsaw zaprasza na zwiedzanie kolekcji polskiej sztuki współczesnej, restauracja Europejski Grill na lunch, a HE Concept Store na degustację win z sommelierem. Ten pakiet dla czterech osób można wylicytować w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której jak co roku hotel i HE Concept Store są częścią.

W niedzielę, 31 stycznia odbędzie się finał największej w Polsce akcji charytatywnej, którą od prawie 30 lat organizuje Jerzy Owsiak. Fundacja WOŚP pomaga szpitalom zebrać środki m.in. na potrzebny, często ratujący życie sprzęt medyczny. Dzięki hojności Polaków i ich dobrym sercom, rokrocznie na koncie fundacji przybywa milionów złotych na ratowanie wcześniaków, pomoc dzieciom z chorobami przewlekłymi, leczenie dorosłych oraz seniorów. Nie ma w Polsce placówki medycznej, która nie skorzystałaby ze wsparcia WOŚP.

- Jak co roku, zagramy wspólnie z Orkiestrą biorąc udział w aukcji na jej rzecz. Cieszymy się, że mimo tych trudnych czasów możemy cały czas pomagać i być częścią tak szlachetnej inicjatywy - mówi Thomas Brugnatelli, General Manager Raffles Europejski Warsaw.

Hotel wraz z HE Concept Store przekazali na licytację voucher, który obejmuje czteroosobowy pakiet z historią i pysznymi smakami w roli głównej. Osoba, która podczas aukcji prowadzonej przez sztab WOŚP online najhojniej wesprze Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, otrzyma zaproszenie na zwiedzanie kolekcji sztuki Hotelu Europejskiego, lunch w restauracji Europejski Grill oraz sommelierską degustację win w HE Concept Store. Ponadto w HECS już teraz dostępna jest puszka, do której można wrzucać gotówkę z przeznaczeniem na wsparcie potrzebujących, chorych dzieci.



- HE Concept Store już po raz kolejny wspiera fundację dołączając się do zbiórki. Uważamy, że warto dzielić się dobrem i z całego serca zachęcamy do tego naszych klientów i gości - komentuje Agnieszka Polańska-Gronek, HE Concept Store Executive Manager.

Co obejmuje voucher:

• Zwiedzanie kolekcji polskiej sztuki współczesnej w hotelu Raffles Europejski Warsaw.



Raffles Europejski Warsaw, dawniej Hotel Europejski, rozpoczął swoją działalność w 1857 roku i przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej rozpoznawalnych hoteli w Europie. Dziś to symbol XIX i XX-wiecznej Warszawy za czasów świetności oraz ikona wśród hoteli pięciogwiazdkowych. Zapraszamy Państwa na spacer po mieszczącej się w hotelowym budynku kolekcji sztuki, która jest jedną z największych prywatnych kolekcji sztuki współczesnej w Polsce. Zbiór prac tworzy zamknięta kolekcja autorstwa stu dwudziestu polskich artystów obejmująca niemal 500 prac z okresu od lat 50. XX wieku.

Spotkanie poprowadzi Igor Bloch, Art Collection Manager.