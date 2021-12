Hotel Rezydent w Sopocie oficjalnie otwarty pod nową marką

Prestiżowy Rezydent Sopot MGallery to miejsce znane każdemu mieszkańcowi i miłośnikowi Sopotu. Leży w samym sercu miasta, przy słynnym deptaku Bohaterów Monte Cassino, w bliskiej odległości od plaży i molo.

Podczas wyjątkowego wydarzenia z okazji otwarcia hotelu, we wnętrzach „Rezydenta”, goście świętowali nową odsłonę hotelu. Odnowione wnętrza są odzwierciedleniem lokalnej architektury, tworząc unikatową atmosferę już przy przekroczeniu progu budynku. Eleganckie wykończenia w połączeniu z delikatnymi schematami kolorów i tekstur przypadną do gustu miłośnikom ponadczasowej estetyki. Ich wystrój to połączenie unikalnych mebli, miękkich tkanin oraz nowoczesnego wyposażenia.

Tradycyjne przecięcie wstęgi zostało poprzedzone przemówieniami gości – przedstawicieli hotelu, Rady Miasta Sopot oraz grupy Accor. Piotr Bagiński, Przewodniczący Rady Miasta Sopot, podkreślił ważną rolę hotelu w życiu społecznym i kulturalnym oraz rozwoju miasta. Przemysław Lech Figarski, Prezes Zarządu Rezydent SA powiedział –Rezydent Sopot MGallery ze swoją wyjątkową historią i designem, doskonale wpisuje się w wartości marki MGallery. To doskonałe połączenie, potwierdzone setkami pozytywnych opinii gości, które spełnia obietnicę luksusowego wypoczynku w sercu Sopotu.

Joanna Wolny, Dyrektor hotelu Rezydent Sopot MGallery dodała –Sukces hotelu to przede wszystkim niesamowicie zaangażowany zespół. To dzięki pasji do hotelarstwa udało nam się stworzyć tę wyjątkową przestrzeń do odpoczynku, relaksu, kontaktu z kulturą i sztuką.

Głos zabrała również Sabina Bartyzel, SVP Operations Accor Eastern Europe w Accor – Ten hotel ma wszystkie atuty, aby osiągać sukces. To efekt ciężkiej pracy całego zespołu, pięknej historii miejsca, ale także wartości marki MGallery. To miejsce na mapie Sopotu, w którym każdy pobyt staje się niezwykłym doświadczeniem pozostającym w pamięci na zawsze.