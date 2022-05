Hotel Royal zmieni się w luksusowy Le Meridien. W Krakowie wraca zamrożony projekt

Do swoich hoteli na Starym Kontynencie sieć Le Meridien dopisała krakowski, zabytkowy hotel Royal. Tym samym dołączył on do światowej klasy obiektów sieci Marriott International, zlokalizowanych min. w USA, Dubaju, Marrakeszu, na Malediwach, Bali i wyspach Bora Bora.

W 2019 roku Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH informował o planowanej inwestycji, mówił: - PHH pielęgnuje tradycje hotelarskie tam, gdzie historia daje po temu możliwości. Wówczas to architekci z firmy KM Rubaszkiewicz, odpowiedzialni za projekt modernizacji wykonali projekt i wizualizację położonego w znakomitej lokalizacji hotelu. I niestety - czekający przez dekady na swoją chwilę Hotel Royal - od tamtej pory znowu musiał czekać.

Długi czas trwały formalności związane z uzyskaniem koniecznych zgód od Konserwatora Zabytków Krakowa. Nie bez wpływu pozostał okres pandemii. - Obecnie PHH ma już wszystkie zgody na przeprowadzenie zaplanowanych prac. Obecnie w hotelu Royal w Krakowie, należącym do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, trwa modernizacja elewacji, której zakończenie planowane jest w pierwszej połowie 2023 roku. Przed nami rozpoczęcie renowacji obiektu, który docelowo będzie funkcjonował pod szyldem marki Le Méridien, należącej do sieci Marriott International - mówi Magdalena Szafernaker, dyrektor ds, komunikacji w Polskim Holdingu Hotelowego.

Obecnie trzygwiazdkowy obiekt posiada 63 pokoje, podzielone na typy: Standard (powierzchnia od 12mkw. do 18 mkw.), Lux (o powierzchni od 14 mkw. do 28mkw.) Business (o powierzchni 80 mkw.) i Superior (o powierzchni 20 mkw., klimatyzowane, z prysznicem i wanną w łazience). W 5-gwiazdkowym obiekcie znajdzie się 120 pokoi dla gości o wyrównanym standardzie.

Położony na Plantach, w równej odległości od Rynku i Kazimierza, zabytkowy Hotel Royal już dziś jest doskonałym miejscem dla gości podróżujących zarówno biznesowo jak i turystycznie, którzy cenią sobie bycie w samym sercu miasta i w pobliżu najlepszych atrakcji turystycznych Krakowa.

Po remoncie Royal Meridien stanie się prawdziwą perełką na hotelowe mapie miasta. Budynek i jego wnętrza zachowają tradycyjny styl Awangardy Krakowskiej i charakterystyczny klimat miasta, ukazując Kraków z okresu powstawania Hotelu. Koncepcja architektoniczna pozwala elementom wnętrza przemawiać, łącząc współczesność z historią.

Celem projektu jest wyeksponowanie poznawania i doświadczania historii Hotelu Royal i miasta, co ma pozwolić gościom poczuć właściwą dla miejsca pasję do sztuki. Miejsca wspólne i przestrzenie biznesowe mają nawiązywać stylem do krakowskich kamieniczek i kawiarenek, wypełnionych bibelotami, książkami, tomikami poezji, obrazami i muzyką.

Wykończenie hotelu Royal Meridien będą stanowić materiały naturalne: kamień w wybranych odcieniach, mosiądz i drewniane okładziny. Podkreślą najwyższy standard tego miejsca, zaznaczając bliskość wielkiej historii i dziedzictwa narodowego, podkreślając obyczajowość i tradycje miasta Krakowa.

Obecne we wszystkich wnętrzach pokoi, restauracji i sal konferencyjnych współczesne wzornictwo i rzemiosło stworzy w hotelu nastrój subtelnego eklektyzmu i nada hotelowi charakterystyczny, "krakowski sznyt". Z kolei technologie, kształty, grafiki, elementy kartograficzne wraz ze wzornictwem epoki mid century w wystroju wnętrz odnosi się do historii powstania i założeń marki Le Méridien. Ma opowiadać o nieograniczonych możliwościach podróżowania i odkrywania świata w wielkim stylu.

Trzygwiazdkowy obiekt wkrótce ma zaoferować gościom już nie tylko doskonałą lokalizację przy Trakcie Królewskim, na Plantach u stóp Wawelu, lecz także najwyższy światowy standard. Metamorfoza obiektu będzie całkowita, bo po remoncie hotel ma pracować pod szyldem pięciu gwiazdek Le Méridien.