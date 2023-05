Hotel Szczawnica Park Resort & Spa awansował z kategorii obiektu czterogwiazdkowego na pięciogwiazdkowy.

Pięciogwiazdkowy Szczawnica Park Resort & Spa to hotelowy kompleks, w którego skład wchodzą trzy obiekty: Hotel Szczawnica Park, nowe apartamenty premium Szczawnica Park Residence oraz apartamenty Willa Park.

Kompleks został zaprojektowany tak, aby łączyć nowoczesny design, komfort i wyjątkowy charakter regionu malowniczych Pienin.

Ideą Resortu jest odpoczynek w bliskości natury i tworzenie atmosfery slow life.

Ogłaszamy zmianę standardu nie dlatego, że spełniamy techniczne wymagania – wielkość pokoi, ilość restauracji czy dostępność basenu. Robimy to, ponieważ osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom świadczonych usług i zostało to potwierdzone i docenione w wielu opiniach naszych gości. Pięć gwiazdek to przywilej, ale również odpowiedzialność i zobowiązanie - mówi Grzegorz Gacek współwłaściciel Szczawnica Park Resort & Spa*****.

Od 15 maja br. Hotel Szczawnica Park Resort & Spa***** oficjalnie stał się hotelem pięciogwiazdkowym. Oznacza to, że od tego dnia obiekt oficjalnie komunikuje zewnętrznie zmianę standardu hotelu. Wewnętrznie, ze względu na ekologiczne przekonania, resort sukcesywnie będzie wymieniać materiały i wyposażenie (druki, szlafroki itp.) po ich zużyciu.

- Nasz hotel został skategoryzowany przez Marszałka Województwa jako hotel pięciogwiazdkowy ponad 3 lata temu. Już wtedy spełnialiśmy, a nawet przekraczaliśmy ustawowe wymagania. Ze względu na pandemię nie mogliśmy jednak w pełni świadczyć usług na poziomie, który zgodnie z naszą ambicją odpowiadałby hotelowi luksusowemu. Z tego powodu odłożyliśmy oficjalne ogłoszenie tej zmiany i postanowiliśmy wykorzystać ten czas na szkolenia i pracę z zespołem nad jakością serwisu i personalizacją oferowanych usług – podkreśla Renata Gorecka, współwłaścicielka Szczawnica Park Resort & Spa*****.

Hotel tworzony z pasją

Wizją i celem Hotelu Szczawnica Park Resort & Spa jest to, aby goście doświadczali prawdziwie luksusowego wypoczynku, z najwyższej klasy obsługą. Zmiana kategorii to również wymagający proces weryfikacji i oceny. Hotel Szczawnica Park Resort & Spa***** z powodzeniem przeszedł proces weryfikacji, spełniając jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie wyposażenia, standardów obsługi, oferty gastronomicznej i rekreacyjnej.

Od 15 maja 2023 Hotel Szczawnica Park Resort & Spa***** oficjalnie stał się hotelem pięciogwiazdkowym.

- Tworzymy wyjątkowe miejsca z pasją i pragniemy, aby każdy z naszych Gości czuł się w nich komfortowo i bezpiecznie. Indywidualne podejście do Gości i ich potrzeb, obsługa na najwyższym poziomie i misja polegająca na tym, aby osoba odwiedzająca nasz hotel ponownie do nas wróciła, wyróżnia nas na rynku hotelarskim. Aby stworzyć miejsce, do którego chce się wracać, trzeba włożyć ogromną ilość zaangażowania oraz poświęcić czas na dopracowanie każdego, nawet najmniejszego szczegółu – podkreśla Grzegorz Gacek.

Hotel Szczawnica Park Resort & Spa***** posiada nowoczesne i rozbudowane centra spa i wellness, w których goście mogą skorzystać z różnych zabiegów relaksacyjnych, takich jak masaże, terapie wodne czy sauny. Dla komfortu i przyjemności korzystania z kąpieli, w basenie zastosowano technologię OSPA – naturalna sól i bardzo aktywny węgiel gwarantują doskonałą jakość wody, łagodną dla oczu i delikatną dla skóry.

Oprócz najwyższej jakości wody, w basenie zainstalowano podwodny system nagłośnienia umożliwiający słuchanie muzyki podczas pływania. Natomiast, kompleks saun składa się z sauny suchej, sauny IR, sauny parowej, a także kubła bosmana i misy lodowej. Sauny wykonane są z drewna cedrowego, co sprawia, że relaks i odnowa są najwyższej jakości.

Goście hotelowi mogą również skorzystać z bogatej oferty restauracyjnej oraz rekreacyjnej, w tym turystyki pieszej i rowerowej, narciarstwa czy wspinaczki.

