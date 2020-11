Hotel tam, gdzie chcesz. Powstała sieć mobilnych hoteli

Powstała pierwsza w Polsce mobilna sieć hoteli Good Spot. Sieć współpracuje z właścicielami ziemi, dzięki czemu na wybranej działce powstają pokoje hotelowe na 3 miesiące do ponad pół roku.

Hotel pośrodku niczego

Właśnie debiutuje Good Spot – sieć mobilnych apartamentów, które mogą pojawić się w różnych miejscach: w środku lasu, na malowniczej polanie czy w klimatycznej, starej wiosce. W Polsce wiele miejsc podupada z braku środków, które mogliby zapewnić turyści. Właściciele gruntów i zabytkowych obiektów nie chcą ich niszczyć czy trwale ingerować w krajobraz, budując duże hotele czy pensjonaty. Rozwiązaniem mogą być mobilne apartamenty, które zapewnią gościom wysoki standard i komfort, a jednocześnie nie będą na stałe związane z jedną lokalizacją. Po sezonie odjadą z wyznaczonego miejsca, nie zostawiając po sobie ani śladu.

– Pomysł narodził się w 2017 roku podczas wypadów kitesurfingowych na Hel, gdzie kluczowe jest podążanie za dobrym wiatrem. Zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, co by było, gdyby pokój hotelowy mógł się przemieszczać, pozostając na dłużej w miejscach oferujących najlepsze warunki i kontakt z naturą? Gdzie by stanął? Jak mógłby wyglądać? Powoli klarowała nam się idea Good Spotu, pierwszej mobilnej sieci hoteli w Polsce – tłumaczy Przemysław Kwiatkowski, dyrektor ds. rozwoju w Good Spot.

Jak to działa?

Sezon turystyczny w Polsce trwa cały czas – w zależności od regionu. W założeniu mobilne apartamenty mają stać w jednym miejscu od 3 do 7 miesięcy. Jeśli właściciel gruntu wykorzystuje swój teren np. w miesiącach letnich, sieć Good Spot zagospodaruje go od jesieni do wiosny; zajmie się sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem. Po ustalonym czasie hotel przejedzie w inne miejsce, w którym akurat trwa sezon turystyczny.

Turyści wybiorą, w którym miejscu stanie mobilny apartament

Idea podróżowania z dala od ludzi i przeludnionych atrakcji, odkrywania niezwykłych, a zarazem będących na uboczu miejsc, ma szansę stać się popularna – zwłaszcza w czasach, w których wszyscy musimy dostosować się do nowych warunków. Z badania „Plany wakacyjne Polaków 2020” przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że aż 64 proc. rodaków pod wpływem pandemii zmieniła swoje tegoroczne urlopowe zamiary. Chętniej wybieramy miejsca, które stronią od tłumów i zapewnią nam komfort oraz mentalny odpoczynek. Dużo osób decyduje się spędzić urlop w kraju. Atrakcyjną z punktu widzenia podróżujących propozycją może okazać się wprowadzona przez sieć zasada Smart Hospitality, dzięki której wraz ze zwiększającą się liczbą mobilnych pokoi turyści będą mogli decydować o nowych lokalizacjach poprzez głosowanie na stronie internetowej Good Spot.