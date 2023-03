Od końca lat 80-tych hotel Tarnovia w Tarnowie szczycił się opinią jednego z najlepszych obiektów w całej Polsce. Grupa Cristal Park kupiła ten największy w mieście hotel i ma nadać mu dawny blask.

Hotel Tarnovia powstał w 1975 roku, a rok później został oddany do użytku. W tym samym roku Tarnów stał się stolicą województwa. Wówczas obiekt był zarządzany według wzorców Orbisu. Wnętrze oraz obsługa spełniały najwyższe standardy, dzięki czemu hotel mógł się poszczycić trzema gwiazdkami, co w tamtym czasie było rzadkością. Przez wiele lat miejsce przyciągało zagranicznych i ważnych gości, a tamtejsza restauracja była uznawana za jedną z najbardziej prestiżowych w Polsce.

Od końca lat 80-tych hotel w Tarnowie szczycił się opinią jednego z najlepszych obiektów w całej Polsce. Życie towarzyskie tętniło tu od rana do nocy, a goście z całego świata zjeżdżali do Tarnowa, by spotkać się w jednej z najlepszych restauracji w kraju. Przez wiele lat Tarnovia gościła wielu zagranicznych i ważnych gości, o czym świadczą m.in. umieszczone w holu zdjęcia znanych aktorów, piosenkarzy i gwiazd estrady z pozostawionymi przez nich dedykacjami. Niestety podział administracyjny z roku 1999 sprawił, że rola Tarnowa, jako miasta na prawach powiatu, została zmarginalizowana.

Jak informuje tarnowski oddział portalu NaszeMiasto.pl, hotel Tarnovia stał się własnością inwestorów z grupy Cristal Park. Na stanowisku Prezesa Zarządu zasiadła Anna Kisała. Zapowiadają się zmiany nie tylko w hotelu, ale także w restauracji, która niegdyś była uwielbiana przez przyjezdnych, jak i mieszkańców Tarnowa.

Cristal Park poza obiektem w Mościcach posiada także hotel w Dąbrowie Tarnowskiej, a także Dwór Prezydencki w Zgłobicach oraz restaurację Różaną w odbudowanym dworku przy ul. Batorego.

Pierwszym celem jest uzyskanie przez Hotel Tarnovia kategorii czterech gwiazdek. Kolejnym jest stworzenie na nowo restauracji o nazwie Mozaika'75. Będzie to odwołanie do artystycznego fragmentu elewacji południowej przedstawiającej generała Bema pod Aleppo właśnie w formie mozaiki. To także nawiązanie do modnej w latach 70-tych formy, która w artystyczny sposób różnicowała nudne niekiedy socjalistyczne budownictwo.

