Hotel Turkus zmienił się nie do poznania

Do tej pory hotel Turkus wyróżniał się biało–czerwoną elewacją i był podobny do innych obiektów spółki JARD. Teraz zmienił się nie do poznania. Zamiast blachy falistej na budynku zawisły estetyczne panele z turkusowymi wstawkami nawiązującymi do nazwy hotelu.

Ciągle modernizowane są hotelowe pokoje, które zyskają wyższy standard. Zmieni się także wystrój restauracji.