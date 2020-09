Hotel Wieniawa i Ikar pod szyldem Four Points by Sheraton

Umowa została podpisana 8 września w Renaissance Warsaw Airport Hotel przez prezesa GK PHH Gheorghe Mariana Cristescu oraz Janusza Mitulskiego, starszego dyrektora ds. rozwoju w regionie CEE i Ukrainy sieci Marriott International. Na mocy podpisanej umowy pod szyldem marki Four Points by Sheraton będą funkcjonowały hotel Ikar w Poznaniu oraz Wieniawa we Wrocławiu. Natomiast marka Le Méridien zostanie wprowadzona do hotelu Royal w Krakowie. Prace przygotowawcze zostały już rozpoczęte, a realizacja większości inwestycji jest zaplanowana na 2021 i 2022 rok. Następny krok to wybór inwestora zastępczego i biura architektonicznego dla bliźniaczych projektów hotelu Wieniawa we Wrocławiu oraz Hotelu Ikar w Poznaniu. W przypadku hotelu Royal proces projektowy jest w toku, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w pierwszej połowie 2021 roku, po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.

– Dziś jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, wiążemy się ze sprawdzonymi partnerami. Plany inwestycyjne naszej grupy opiewają na kwotę ponad 300 mln zł, z uwagą patrzymy na każdą zainwestowaną złotówkę. Realizacja biznesplanu jest zobowiązaniem długoterminowym, a inwestycje mają wpływ nie tylko na naszą spółkę, ale również na lokalne ekosystemy naszych hoteli, a w szerszej perspektywie – na ekonomię Polski. Jestem przekonany, że wyremontowane hotele będą w przyszłości cieszyć podróżnych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Pomimo tego, że czas dla branży hotelarskiej jest trudny, to w dalszym ciągu pracujemy zgodnie z naszym harmonogramem, i nawet mogę zdradzić, że szukamy dalszych inwestycji i możliwości rozwoju naszej grupy – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego.

– Jest nam niezmiernie miło, że hotele będące częścią GK PHH, naszego wieloletniego partnera w Polsce, z którym mamy już w swoim portfolio cztery hotele przylotniskowe, rozszerza współpracę z siecią Marriott International o kolejne trzy obiekty zlokalizowane w centrum miast. Obydwa Four Points by Sheraton w Poznaniu oraz Wrocławiu wpiszą się w swoje lokalizacje nieformalnym stylem i swobodną atmosferą. Cieszymy się również, że PHH wybrał markę Le Méridien dla hotelu w prestiżowej lokalizacji przy samym Wawelu w Krakowie – mówi Janusz Mitulski, starszy dyrektor ds. rozwoju w regionie CEE i Ukrainy, Marriott International.