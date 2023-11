Zrujnowany pałac w Bełczu Wielkim ma nowych właścicieli. Zamierzają zrobić w nim hotel, z salami bankietowymi, restauracją i spa.

Pałac w Bełczu Wielkim, położony między Głogowem a Górą został sprzedany.

Nowi właściciele chcą odbudować zrujnowany pałac, który kilka lat temu padł ofiarą pożaru.

W wyremontowanym obiekcie małżeństwo właścicieli planuje spa, pub i winotekę, pokoje hotelowe i sale konferencyjne, restaurację oraz sale bankietowe.

Początki pałacu w Bełczu Wielkim sięgają XVIII wieku. Należał m.in. do rodziny von Kalkreuth, Schönborn. W 1898 roku właścicielem został Ludwig Adolph Theodor Dürr. Kolejni właściciele majątku to rodzina Gilka-Botzow, a ostatnimi właścicielami przed II wojną światową była rodzina Moeller. W czasach II wojny światowej należał już do państwa niemieckiego. W 1991 roku pałac został wpisany do rejestru zabytków. 15 maja 2016 roku, w budynku wybuchł pożarł, który zniszczył zabytkowy dach oraz poddasze. Wszystko wskazuje na to, że doszło wtedy do podpalenia. W wyniku pożaru zawaliła się m.in. wieżyczka wieńcząca dach.

To pałac barokowy, piętrowy, założony na planie prostokąta, nakryty dachem mansardowym z lukarnami i oknami powiekowymi. Na środku dachu wzniesiono niewielką wieżyczkę nakrytą barokowym, miedzianym hełmem.

Jak poinformowało Radio Eska, zabytek nabyło małżeństwo, mieszkające niedaleko pałacu. Ostatecznie za pałac zapłacono mniej niż 300 tysięcy złotych. Sam remont kosztować będzie jednak znacznie, znacznie więcej. Odnowienie takiego zabytku to na pewno koszt wielu milionów złotych. Właściciele chcą zrobić w nim hotel, z salami bankietowymi, restauracją i spa. Najważniejsze zadanie przed nowymi właścicielami to przykrycie spalonego pałacu dachem.

W najniższej części obiektu nowi właściciele planują spa, pub i winotekę, na I i II piętrze pokoje hotelowe i sale konferencyjne, w środkowej części pałacu restaurację, a w skrzydłach sale bankietowe.

Odbudowa pałacu prowadzona będzie pod okiem i przy wsparciu wojewódzkiego konserwatora zabytków, który pomóc ma właścicielom m.in. w rozbiorce zgliszczy dachu, poddasza i piętra ogromnego obiektu. Wsparcie w odbudowie zapewniły też Gmina Niechlów oraz Starostwo Powiatowe w Górze.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl