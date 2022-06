Hotelarska firma odbuduje znany dom wczasowy

Sanatorium Metalowiec w Muszynie - Złockiem odzyska dawny blask.

Zbudowany w ścisłej strefie uzdrowiskowej budynek 10 lat niszczał.

DW Metalowiec ma przed sobą wspaniałe widoki: generalny remont rusza już od lipca.

Powstanie tu około 350 pokoi hotelowych

800 m.kw. powierzchni przeznaczonych na nowoczesne sale konferencyjne

Skybar z tarasem widokowym oraz restauracja

Strefa SPA z miejscem na baseny i jacuzzi

Strefa rekreacyjna: kręgielnia i strefa zabaw dla dzieci

Sanatorium: strefa zabiegów oraz planowana pijalnia wód mineralnych

W trakcie rewitalizacji są już oryginalne meble, które w opuszczonym domu wczasowym przetrwały próbę czasu.

Osoby, które lata temu tutaj bywały, będą miały co wspominać. W budynku zostanie charakterystyczna mozaika i posadzki z kamienia. Zostaną te same zastawy stołowe, lampy i wszystko co przetrwało próbę czasu - zapowiada Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, która postanowiła dać budynkowi drugie życie.

DW METALOWIEC - fot Grupa Arche.jpg

Metalowiec znowu będzie olśniewał

Inwestor, który od 30 lat tworzy obiekty hotelowe w zabytkach ma sprawić, że po metamorfozie Metalowiec znowu będzie olśniewał.

- To był znany budynek. Postaramy się wiele zostawić: zachowamy jego charakter, ale sporo od siebie dołożymy - zapowiedział Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, która tworzy sieć polskich hoteli m.in. w obiektach zabytkowych.

Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, która tworzy sieć polskich hoteli m.in. w obiektach zabytkowych.

Burmistrz Muszyny cieszy się, że jeden z najpiękniejszych i najlepiej wyposażonych budynków sanatoryjnych w regionie wróci do dawnej świetności.

- Mamy napływ inwestorów, którzy chcą budować hotele. Jest na to zapotrzebowanie - mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny.

PIJALNIA WÓD MINERALNYCH METALOWIEC fot. Grupa ARCHE

300 pokoi zostanie odrestaurowanych

Metalowiec zalśni od nowa, zupełnie jak w latach 60. Potężny budynek o prostej bryle i modernistycznym charakterze z lat 60. ma bardzo wysokie pomieszczenia. 300 pokoi będzie odrestaurowanych. Będzie się tu mieścić i sanatorium, i hotel.

- Była tu między innymi pijalnia wód, do której chcielibyśmy wrócić - mówi Piotr Grochowski, główny architekt Grupy Arche.

Bedą też trzy baseny.

To sztuka. Ma swoją rangę

Mozaika na ścianach sprawiła, że budynek przyciągnął uwagę inwestorów.

DW METALOWIEC Basen z mozaika

- To sztuka. Ma swoją rangę. Mimo, że budynek nie jest zabytkowy, ona nosi znamiona zabytku. Ta mozaika pokazuje, że komuś na tym budynku zależało. Ktoś chciał, żeby było piękne. Chcemy wydobyć tą historię. Dlatego maksymalnie wykorzystamy to, co zdołało przetrwać - zapowiada Piotr Grochowski. I deklaruje - Chętnie bym tu zamieszkał, więc trafiliśmy w dobre miejsce. Szczególnie lubimy lokalność, historię, dziedzictwo . Tu na pewno będziemy mieli możliwość pokazać, jak potrafimy uszanować to, co było wcześniej.

Otwarcie Metalowca około 1968 roku prowadziły władze Muszyny i Bohdan Łazuka. Może jeszcze uda się to powtórzyć?

Dawny Metalowiec zmieni się w hotel

O Domu Wczasowym Metalowiec

Został wzniesiony dzięki inicjatywie Zrzeszenia Hut Polskich, fundatorów i administratorów budynku. Zrzeszenie wybudowało go w ramach bazy medyczno-zdrowotnej dla swoich pracowników. Podczas urlopu wraz z rodzinami mogli przyjechać i odpocząć w uzdrowisku.

Metalowiec w Muszynie

O Grupie ARCHE

Od 1991 roku prowadzi działalność deweloperską. Inwestycje obejmują kilka segmentów rynkowych, od funkcjonalnych mieszkań po korzystnych cenach aż po przestronne, ekskluzywnie zaprojektowane apartamenty czy lofty.

Działalność hotelowa to 19 hoteli, m.in. w obiektach zabytkowych:

Pałac i Folwark Łochów

Zamek Janów Podlaski

Hotel Tobaco w Łodzi

Arche Residence Łódź

Koszary Arche HotelArche Hotel Siedlce

Arche Hotel Puławska Residence w Warszawie

Arche Hotel Krakowska w Warszawie

Arche Hotel Geologiczna w Warszawie

Arche Hotel Poloneza w Warszawie

Arche Hotel Lublin

Arche Hotel Częstochowa

Cukrownia Żnin

Arche Hotel Wrocław

Arche Hotel Piła

Dwór Uphagena Arche Gdańsk

Arche Siedlisko