Hotelarstwo w koronawirusowej rzeczywistości. Orbis podsumowuje sytuację w spółce

Rok 2020 to bezprecedensowy czas, nie tylko dla Grupy Orbis, ale i dla branży hotelarskiej na całym świecie. W I kwartale odnotowano pierwsze przypadki COVID-19 w Polsce, co zmusiło Grupę do szybkiej reakcji.

Wyjątkowe środki zastosowane przez rządy krajów, w których Orbis prowadzi działalność, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii, miały ogromny wpływ na wyniki operacyjne i kondycję finansową wielu firm i przedsiębiorstw, w tym także Grupy Orbis. Branża turystyczna i hotelarska znalazły się wśród tych rodzajów aktywności gospodarczej, które najdotkliwiej odczuły skutki zaistniałej sytuacji.

Zawieszona została działalność praktycznie wszystkich hoteli (poza kilkoma wyjątkami). Pomimo bardzo dobrego początku roku (w styczniu i w lutym wyniki były rekordowe), decyzja ta doprowadziła do spadku przychodów w I kwartale o 22,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Największe spadki dotyczyły frekwencji w marcu – o 49,6 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku – podczas gdy w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku ten sam wskaźnik wzrósł o +2,5 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Ten znaczący spadek odnotowano w całym regionie, gdzie spółka prowadzi działalność.

RevPar hoteli własnych Grupy Hotelowej Orbis w marcu br. wyniósł 53 zł wobec 167,2 zł w marcu ub.r. W okresie styczeń-luty RevPar wzrósł rok do roku do 135,9 zł (125,4 rok wcześniej).

ARR dla hoteli własnych Grupy Hotelowej Orbis w marcu 2010 r. wyniósł 251,8 zł wobec 236,6 w marcu 2019 r. W okresie styczeń-luty br. ARR sięgnął 228,6 zł wobec 220,5 zł ub.r.

- Dzięki strategii realizowanej w ostatnich latach, spółka jest w stanie stawić czoła tej trudnej sytuacji. Pełna mobilizacja naszych pracowników pozwoliła sprawnie dostosować działalność hoteli i szybko wdrożyć decyzje zarządu, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu epidemii COVID-19 i ochronę spółki oraz jej pracowników. Zmodyfikowaliśmy nasz model biznesowy oraz strukturę kosztów, poprzez wdrożenie wyjątkowych działań i narzędzi, takich jak plan oszczędnościowy, mechanizm ochrony przepływów pieniężnych czy nowej strategii inwestycyjnej. Skorzystaliśmy też z programów pomocy rządów uruchomionych w poszczególnych krajach i wdrożyliśmy w spółce formy częściowego zatrudnienia oraz skróconego czasu pracy – mówi Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbis SA.