Hotelarstwo: Wymagająca branża dla zorganizowanych kobiet

Portfolio Louvre Hotels Group obejmuje obecnie ponad 1500 hoteli w 54 krajach.

W polskim regionie Louvre Hotels Group większość dyrektorów hoteli to kobiety.

Joanna Kostecka radzi kobietom, by pamiętały o sobie i podążały za marzeniami.

- Zdarzają się dni wypełnione po brzegi spotkaniami, inne spędzam głównie przy biurku, analizując wyniki finansowe, lub na recepcji, witając i żegnając gości. Nie popadam w rutynę, bo zawszę mogę liczyć na to, że wydarzy się coś nieplanowanego lub nieprzewidzianego. Mierzymy się z wieloma wyzwaniami. Właśnie dlatego tak ważne w tej pracy są elastyczność i otwarty umysł - opowiada Joanna Kostecka.

Kostecka przyznaje, że pracę lubi, za różnorodność zajęć, która pozwala mi rozwijać się poprzez poznawanie nowych osób, stawianie czoła najróżniejszym sytuacjom, realizowanie najrozmaitszych zadań, ciągłe zdobywanie wiedzy oraz, rzecz jasna, poprzez podróżowanie. - Uwielbiam nawiązywać relacje z gośćmi! Wiem, że przygotowywanie raportów finansowych to ważny element pracy na moim stanowisku, ale bez gości w hotelu nie ma życia. Szczególnie dało się to nam we znaki podczas pandemii COVID-19, gdy ograniczyliśmy działalność hotelu i nie mogliśmy przyjmować klientów. W hotelarstwie relacje z gośćmi to podstawa sukcesu - twierdzi.

Wymagająca branża dla zorganizowanych kobiet

- W polskim regionie Louvre Hotels Group większość dyrektorów hoteli to kobiety. Branża hotelarska nie jest łatwa, jest bardzo wymagająca. Gdy wychodzę z pracy, hotel pozostaje otwarty, więc w razie nagłych wypadków zawsze pozostaję w kontakcie z moimi piętnastoma pracownikami. Na szczęście my, kobiety, jesteśmy dobrze zorganizowane, co pomaga nam w optymalizacji czasu i realizowaniu zadań. Oczywiście zdarzają się nam błędy, ale walczymy i nigdy się nie poddajemy, ponieważ mamy silne osobowości, a gościnność – we krwi - wyznaje Joanna Kostecka.

General Manager hotelu Campanile Łódź radzi kobietom, by pamiętały o sobie i podążały za marzeniami. - Praca w branży hotelarskiej jest pasją. Musicie pokochać to, co robicie. Jest to wymagające zajęcie, ale daje również wiele satysfakcji i dostarcza wielu wspaniałych wspomnień. Na przykład, gdy byłam recepcjonistką, goście z Anglii spoglądali na plakietkę z moim imieniem i zaczynali śpiewać przebój „Joanna”! Pewnego razu otrzymałam też pocztówkę od gości, którym mile zapadłam w pamięć. To było naprawdę wzruszające - wspomina Kostecka.

Joanna Kostecka General Manager, Campanile Łódź swoją karierę rozpoczęła w 2008 roku w hotelu Campanile Łódź. Została recepcjonistką w nowo otwartym hotelu, a już po roku asystentką General Managera. Zanim jednak otrzymała awans, zapisała się na polsko-francuskie studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Lyon 3 we Francji. Ten krok otworzył jej drzwi do dalszej kariery. W 2011 roku została mianowana na stanowisko First Assistant Manager w hotelu Kyriad w miejscowości Loon-Plage nieopodal Dunkierki we Francji. Pod koniec 2012 roku przeniosła się do hotelu Campanile Lublin, gdzie zaoferowano jej stanowisko General Managera. Po trzech latach powróciła do rodzinnej Łodzi i do działającego tu hotelu Campanile.