Hotelarz z Zakopanego organizuje strajk w stolicy 13 grudnia

W związku z decyzją o zakazie wynajmu pokoi dla turystów do końca roku, zmianie terminu zimowych ferii czy zamknięciu restauracji, które przyniosą przedsiębiorcom z Podhala duże straty, Piotr Zygarski nawoływał do strajku. Jak twierdzi, popiera go ok. 60 proc. właścicieli pensjonatów i hoteli w górach.

Protest na odbyć się 13 grudnia. Przedsiębiorcy planują pojawić się pod kancelarią premiera i prezydenta.