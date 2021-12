Hotelarze apelują o powrót do świadczenia usług w pełnym zakresie

Zachowanie ciągłości i przewidywalność prowadzenia działalności oraz pilne wydanie rozporządzenia umożliwiającego hotelom w najbliższym czasie powrót do świadczenia usług w pełnym zakresie, a także pilne doprowadzenie do spójności przepisów Rozporządzenia z przepisami o ochronie danych osobowych, w kontekście sprawdzania paszportów covidowych – to postulaty z pisma, które Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wystosowała 2 grudnia do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

W piśmie adresowanym do szefa rządu i ministra zdrowia IGHP podkreśla, że branża z niepokojem przyjęła informację o wprowadzeniu dalszych ograniczeń limitu, do 50 proc. obłożenia (z wyłączeniem osób zaszczepionych przeciwko COVID-19).

Izba nawiązała do wcześniejszej korespondencji z lipca br., w której zebrała dowody medyczne i naukowe świadczące o tym, że hotele działające w odpowiednim reżimie sanitarnym nie są ogniskami wirusa SARS-CoV-2. IGHP przedstawiła również dane z najnowszej ankiety przeprowadzonej w hotelach w dniach od 25 do 29 listopada br., z której wynika, że w ponad 52% obiektów w pełni zaszczepiło się ponad 80% pracowników, a w kolejnych 36% hoteli – odsetek ten mieści się w przedziale od 51% do 80%. Świadczy to o bardzo dużej odpowiedzialności hotelarzy i o ich właściwym przygotowaniu do bezpiecznej obsługi gości.

– Zwracamy się zatem w imieniu branży hotelarskiej z apelem o zachowanie ciągłości i przewidywalność prowadzenia działalności oraz o pilne wydanie rozporządzenia umożliwiającego hotelom w najbliższym czasie powrót do świadczenia usług w pełnym zakresie – czytamy w piśmie.

Odrębnym problemem wynikającym z administracyjnych ograniczeń w przyjmowaniu gości zaszczepionych ponad limit 50 proc. obłożenia jest prawna podstawa do weryfikacji gości zaszczepionych podczas ich przyjmowania do hotelu, czyli możliwość legalnego sprawdzania paszportów covidowych. IGHP zaapelowała o pilne doprowadzenie do spójności przepisów Rozporządzenia z przepisami o ochronie danych osobowych.