Hotelarze i branża targowa: dwa filary jednego obiegu

Hotele położone najbliżej miejsca organizacji kongresu czy targów wypełniają się do ostatniego gościa, co w konsekwencji wpływa na podniesienie obłożenia pozostałych hoteli, obsługujących resztę ruchu turystycznego – tak Grzegorz Skawiński, SAO Investments ASI i współwłaściciel Hotelu Indigo Kraków Old Town, opisuje, jak funkcjonuje wzajemna relacja sektora hotelarskiego i targowego. W ocenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego 2023 r. powinien przynieść więcej dużych kongresów stacjonarnych, co już widać po rezerwacjach.

Hotele to integralna część infrastruktury targowej – uważa branża targowa, co, z kolei, branża hotelarska przedstawia odwrotnie.

Według jej przedstawicieli to targi stanowią element infrastruktury hotelarskiej.

W głównych miastach targowych przychody hoteli są zależne w dużej mierze od koniunktury na rynku eventowym.

To swoisty efekt skali także dla innych rodzajów usług w danym ośrodku miejskim, bowiem – jak dodaje - w konsekwencji organizacja dużego kongresu ma bezpośredni wpływ na liczbę osób przebywających w mieście, a tym samych wyższe frekwencje w muzeach, miejscach turystycznych oraz restauracjach.

Potwierdza to Tomasz Kobierski, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, a zarazem prezes Grupy MTP. - Wiele hoteli funkcjonuje w ścisłej współpracy z targami - deklaruje.

Grzegorz Skawiński, SAO Investments ASI i współwłaściciel Hotelu Indigo Kraków Old Town, mat.pras.

Profity dla miast

Sezon kongresowy, który zaczyna się zaraz po wakacjach, cechuje się zdecydowanym wzrostem turystów, w tym turystów biznesowych. - Hotele położone najbliżej miejsca organizacji kongresu czy targów wypełniają się do ostatniego gościa, co w konsekwencji wpływa na podniesienie obłożenia pozostałych hoteli, obsługujących resztę ruchu turystycznego – mówi Grzegorz Skawiński, prezes spółki SAO Investments ASI i współwłaściciel Hotelu Indigo Kraków Old Town.

W konsekwencji organizacja dużego kongresu ma bezpośredni wpływ na liczbę osób przebywających w mieście, a tym samych wyższe frekwencje w muzeach, miejscach turystycznych oraz restauracjach – dodaje Grzegorz Skawiński.

Zgodny jest z tym pogląd branży targowej. - Wiele hoteli funkcjonuje w ścisłej współpracy z targami. W głównych miastach targowych ich przychody są zależne w dużej mierze od koniunktury na rynku eventowym. Oprócz zapewnienia zakwaterowania, czy usług gastronomicznych dla uczestników targów, stanowią one często dogodne miejsce dla kontynuacji rozmów biznesowych – opisuje wzajemną zależność sektorów hotelarskiego i targowego Tomasz Kobierski.

Turystyka biznesowa podwyższa poziom

Według Grzegorza Skawińskiego, istotnym jest również to, że typowy uczestnik kongresu lub targów jest skory do wyboru lepszego, a to droższego hotelu oraz droższej restauracji, co podyktowane jest tym, że pobyt opłaca firma.

- Niejednokrotnie turysta biznesowy jest zobligowany przez firmę do odbycia odpowiedniej liczby spotkań w porze lunchu czy kolacji z klientami. To z kolei wymaga odpowiedniej do statusu firmy oprawy, a więc spotkania w ekskluzywnym hotelu, restauracji czy też wynajęcie salki konferencyjnej na potrzeby przedstawienia oferty – dzieli się swoim spostrzeżeniem reprezentant sektora hotelarskiego w Krakowie, który – oprócz Kielc, Trójmiasta, Katowic czy Poznania – stanowi jeden z głównych ośrodków targowych w Polsce. Dlatego też we wzajemną współpracę angażują się też podmioty, których głównym zadaniem jest wspieranie turystyki.

- W Poznaniu współpracujemy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, która zrzesza praktycznie wszystkie poznańskie hotele. W sezonie targowym, przyjmują one uczestników, oferując im zaplecze gastronomiczne oraz możliwość wypoczynku po pracy i „naładowanie baterii” w centrach SPA i rozrywki – relacjonuje Tomasz Kobierski, zaznaczając, że obsługa w takich hotelach płynnie posługuje się obcymi językami i jest przygotowana na przyjęcie gości nawet z dalekich rejonów świata.

Biznes rozwija hotelarstwo

Od jakości obsługi w znacznej mierze zależeć może późniejsza skłonność gościa targowego do ewentualnego często powracania do znanych już sobie ośrodków, i to na przykład w znacznie poszerzonym składzie.

- Jego pozytywny odbiór miasta m.in. poprzez właśnie bazę hotelową, restauracyjną, ale również miejsca turystyczne, skłania do rekomendacji pobytu w Krakowie członkom rodziny, znajomym czy też współpracownikom. Tego rodzaju marketing jest uznawany za jeden z najsilniejszych, bo bezpośrednio przekłada się na wzrost liczby turystów, a co za tym idzie wymierne finansowe i wizerunkowe korzyści miasta – uważa Grzegorz Skawiński.

Kraj nasz jest tu dość wyjątkowy, głównie ze względu na pozycję turystyki realizowanej w określonych, zawodowych celach.

Polski rynek hotelowy jest bardzo specyficzny, bo bardzo mocno uzależniony od ruchu biznesowego. To nie jest typowe dla Europy Zachodniej, Południowej czy Bliskiego Wschodu, gdzie znaczna część hoteli służy potrzebom turystyki – powiedział w rozmowie z PropertyNews.pl Krzysztof Misiak, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Cushman & Wakefield.

Jego zdaniem, jest więc praca do wykonania dla naszego rządu czy różnych organizacji pozarządowych, które promują Polskę jako destynację turystyczną.

- Ten rok akurat jest trudny, bo widać osłabienie popytu wewnętrznego, który w covidzie był bardzo mocny, w tym roku – ze względu na inflację, widać osłabienie – jest mniej rezerwacji w sezonie wakacyjnym – zauważa.

Branża targowa i hotelarska wyciągają wnioski

To jednak nie zniechęca wcale ani hotelarzy, ani branży targowej, która intensyfikuje swoje działania na rzecz poszerzania na swoje potrzeby bazy noclegowej i powiązanych z nią usług.

- Od niedawna Grupa MTP sama zarządza kameralnym butikowym hotelem, który mieści się w pięknym otoczeniu Parku Sołackiego i jest jednym organizmem z restauracją Port Sołacz – dzieli się nową informacją Tomasz Kobierski. Jak opisuje, budynek wzniesiono kiedyś na Wystawę Wschodnioniemiecką, która odbywała się na terenie dzisiejszych Międzynarodowych Targów Poznańskich. - Mieściła się w nim wówczas winiarnia, więc idealnie sprawdził się jako lokal gastronomiczny. Budynek wymagał jednak gruntownego remontu, który obejmował dach, elewację, teren przynależny oraz wnętrze – opowiada i dodaje, że obecnie obiekt ten dysponuje m.in. dziesięcioma dwuosobowymi pokojami Standard i Deluxe. - Jasne, minimalistyczne wnętrza zostały zaprojektowane tak, by każdy gość czuł się w nich zrelaksowany i odprężony. Meble to autorskie projekty, wykonane specjalnie dla naszego obiektu. Każdy pokój ma osobną łazienkę, jest w pełni wyposażony, z klimatyzacją i bezprzewodowym internetem – opisuje Tomasz Kobierski. Swoją opowieść uzupełnia o informacje o bazie gastronomicznej, bowiem restauracja serwuje tam autorskie dania, którymi pomysłodawcami są dwaj szefowie kuchni - Bartosz Fabiś i Michał Kozłowski, laureaci Kulinarnego Pucharu Polski 2019. - Lokal nawiązuje do swych historycznych początków, kiedy znajdowała się w nim winiarnia – dodaje.

Zarówno branża targowa, jak i przenikająca się z nią hotelarska, bogatsze są dziś o nowe doświadczenia, niekoniecznie tylko pozytywne.

- Lata 2020 oraz 2021 były dla branży targowej niezwykle ciężkie – zauważa Grzegorz Skawiński. Wskazuje, że rok 2020 to właściwie czas całkowitego wyłączenia kongresów i targów niemal wszystkich branż. Jego zdaniem rok 2021 dla spotkań stacjonarnych był identyczny, jednak podmioty branżowe znalazły pośrednie rozwiązanie w postaci spotkań drogą wirtualną. - Dla miast było to tylko wizerunkowe utrzymanie ciągłości eventów, ale podobnie jak dla branży hotelowej i gastronomicznej, nie miało żadnego przełożenia na przychody. Brakowało więc fizycznej obecności turysty biznesowego, co było wyraźnie widoczne w standardowo mocnych w hotelarstwie miesiącach targowych – tłumaczy.

2022 i 2023 w cieniu niepewności

- 2022 to rok powolnej próby powrotu do normalności, pierwsze targi stacjonarne Expo w Krakowie odbyły się w właśnie w marcu 2022 – zaznacza Grzegorz Skawiński. Według niego widać jednak ciągłą niepewność, choćby ze względu na toczącą się wojnę w Ukrainie i w konsekwencji obniżoną chęć przyjazdu turystów i turystów biznesowych. - Spora cześć konferencji odbywa się więc w trybie hybrydowym, a powrót do normalności musi być odłożony na kolejne sezony – postuluje.

Krzysztof Misiak, w wywiadzie dla Property News, zwraca uwagę, że rynek hotelowy ma dziś trudną sytuację. - Jak na razie jednak – patrząc na statystyki, to one wyglądają bardzo dobrze, ale spoglądając na rynek inwestycyjny, jak i realizowanie nowych projektów hotelowych, nie spodziewam się, żeby przyszły rok był tu bardziej optymistyczny niż jest teraz. Będzie dominować bardziej konserwatywne podejście – prognozuje ostrożnie szef polskiego oddziału Cushman & Wakefield.

Z umiarkowaną, ale jednak nadzieją, na nadchodzący sezon targowy patrzy Tomasz Kobierski, co także powinno wpłynąć na sektor hotelowy.

Więcej kongresów

- W naszej ocenie 2023 powinien przynieść więcej dużych kongresów stacjonarnych, co powoli widać po rezerwacjach w choćby ICE czy też Targach Expo. Nie bez znaczenia będą tutaj również budżety firm wystawienniczych, które zostały w dwóch ostatnich latach skumulowane, co może dawać nadzieję na ich realizację w roku przyszłym – przypuszcza prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Widać podobieństwo w podejściu do tych przewidywań po stronie przedstawiciela branży hotelarskiej.

- Patrząc w przyszłość z umiarkowanym optymizmem trzeba mieć nadzieję na stabilizację geopolityczną w regionie, powrót do normalnego działania linii lotniczych, w tym budżetowych, oraz na opanowaną sytuację pandemii Covid. Łączne spełnienie tych warunków z pewnością skłoni firmy do delegowania pracowników na targi i konferencji stacjonarne – wyraża swój pogląd Grzegorz Skawiński. Uważa on też, że miasta, głównie z Polski południowej, samorządy oraz rząd na szczeblu centralnym powinny promować Polskę za granicą jako kraj bezpieczny, uciekając w ten sposób od łatki kraju przyfrontowego lub też miejsca z nierozwiązanym problemem uchodźczym.

- Jednocześnie nie można zapominać o promocji samych zabytków, kultury oraz turystyki. Do czego przyczynić się powinny też podmioty branży targowej – nawiązuje do wzajemnej zależności obu sektorów przedstawiciel zarządu SAO Investments ASI i współwłaściciel Hotelu Indigo Kraków Old Town. Jego zdaniem bowiem bez odpowiedniej oprawy marketingowej, również w zakresie bezpieczeństwa, ale głównie w turystyce targowej i wypoczynkowej rok 2023 będzie dla branży hotelarskiej ogromnym wyzwaniem.