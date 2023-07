Hotelarze i restauratorzy zamkną wakacyjny sezon z wynikiem podobnym do ubiegłego roku. Co czwarty przedsiębiorca spodziewa się większej liczby gości, podczas gdy kwartał wcześniej nikt na to nie liczył. Co drugi pytany obawiał się spadku sprzedaży.

Partner serwisu

Hotelarze i restauratorzy zakończą sezon wakacyjny podobnie jak rok temu.

25 proc. właścicieli obiektów liczy na wzrost zamówień i liczby gości.

Co drugi hotelarz i restaurator obawiał się spadku sprzedaży.

Subindeks Barometru EFL dla sektora HoReCa na III kwartał br. wyniósł 50,2 pkt., o 4,4 pkt. więcej niż kwartał wcześniej.

Jest to najwyższy odczyt od roku, kiedy w lipcu 2022 roku wyniósł dokładnie tyle samo, i najwyższy wśród 6 badanych branż. Eksperci EFL zwracają uwagę, że od wybuchu pandemii HoReCa odnotowuje wynik powyżej 50 punktów tylko w „kwartale wakacyjnym” licząc na więcej gości i większe zamówienia. - Okres wakacyjny to dla HoReCa czas żniw, co potwierdzają także wyniki naszego Barometru. Od początku jego realizacji, czyli od ponad ośmiu lat, w trzecim odczycie rocznym, w który badamy nastroje przedsiębiorców w III kwartale, wyniki dla tego sektora zawsze są najwyższe w ciągu roku. Tak jest i tym razem. I to optymistyczny wniosek - mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. - Jest jednak drugi – bardziej pesymistyczny. Od wybuchu pandemii HoReCa odnotowuje wynik powyżej 50 punktów, czyli powyżej progu ograniczonego rozwoju, tylko w „kwartale wakacyjnym” licząc na większą liczbę gości i większe zamówienia. Poza sezonem przedstawiciele hoteli, restauracji i firm cateringowych wciąż radzą sobie gorzej niż pozostałe branże i zmagają się z niską sprzedażą i słabą płynnością finansową. Dlatego wciąż nie możemy powiedzieć, że HoReCa odbudowała się i wraca do poziomu sprzedaży sprzed pandemii - dodaje. Sezonowy optymizm Branżowy wskaźnik Barometru EFL dla HoReCa na III kwartał br. wyniósł 50,2 pkt., +4,4 pkt. kwartał do kwartału. To najwyższy wynik od III kwartału 2022 roku (również 50,2 pkt.) i najwyższy wśród 6 badanych sektorów. Kwartał wcześniej było odwrotnie - HoReCa odnotowała najniższy odczyt wśród 6 sektorów. Czytaj więcej Turyści na plaży tylko w weekendy. Branża turystyczna łapie zadyszkę Na wyższą w porównaniu do poprzedniego pomiaru wartość subindeksu Barometru EFL dla HoReCa na III kwartał br. (50,2 pkt., +4,4 pkt. kwartał do kwartału) największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży. 25 proc. hoteli, restauracji i firm cateringowych prognozuje wzrost zamówień w swoich lokalach w najbliższych miesiącach tego roku. Kwartał wcześniej żaden przedsiębiorca z optymizmem nie spoglądał w przyszłość, a 49 proc. obawiało się spadku zamówień. Największa grupa restauratorów, hotelarzy i firm cateringowych nie spodziewa się jednak większych zmian w porównaniu do ostatnich miesięcy ubiegłego roku (67,5 proc.), a pesymistycznie na tegoroczny okres wakacyjny patrzy 5 proc. zapytanych. Prognozy sprzedażowe nie pozostają bez wpływu na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się 20 proc. przedsiębiorców, a pogorszenia tylko 5 proc. Dla porównania, w II kwartale br. pogorszenia kondycji finansowej spodziewało się aż 48 proc. firm. Inwestycji wciąż mało Należy także zwrócić uwagę na nieco niższy odsetek przedsiębiorców prognozujących większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. 5 proc. potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego, a kwartał wcześniej – 48 proc. To z pewnością będzie nadal potrzebne na dokapitalizowanie bieżącej działalności, a nie (jak to bywało najczęściej przed pandemią) na planowane inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa. Czytaj więcej Niemal połowa hotelarzy i restauratorów spodziewa się mniejszej liczby gości Wciąż bardzo niskie pozostają prognozy dotyczące inwestycji. Tylko 4 proc. przedsiębiorców reprezentujących sektor HoReCa planuje większe inwestycje. 20 proc. planuje je zmniejszyć w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wyniosła 48,1 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,4 pkt. wyższy niż w II kwartale 2023 roku. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News