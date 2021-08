Hotelarze i turyści przedłużają sezon

Tak jak w zeszłym pandemicznym sezonie turyści wybierali miejsca, w których nie trzeba dzielić przestrzeni z innymi gośćmi. fot. Shutterstock









Dodano: 23 sie 2021 09:16

Tegoroczne wakacje upłynęły pod znakiem bonu turystycznego, rekordowych tłumów na plażach i szlakach oraz wysokich cen. – To był dobry czas, który wielu hotelarzom pozwolił odrobić część strat z okresu pandemii. I choć do końca wakacji pozostał tylko tydzień to najwyraźniej nie koniec sezonu. Wrześniowych rezerwacji wciąż przybywa – wynika z raportu Noclegi.pl.