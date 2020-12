Hotelarze idą do sądu. W masowej akcji szykują pozwy indywidualne

Hotelarze są pod ścianą. Dlatego ruszył nabór chętnych do składania pozwów sądowych przeciwko Skarbowi Państwa. Inicjatorem akcji jest Polska Izba Hotelarzy. - Nie mamy już z kim rozmawiać. Został nam tylko niezawisły sąd. Zdecydowaliśmy się na pozwy indywidualne, ale mamy nadzieję, że to będzie akcja masowa – tłumaczy adwokat Michał Fertak.

Do końca listopada około 80 tys. pracowników hotelarstwa straciło pracę. - Szacuje się, że do końca grudnia – w związku z nowymi obostrzeniami – zatrudnienie straci ok. 120 tys. osób – wylicza Adam Latek, członek zarządu Polskiej Izby Hotelarzy.

Izba, we współpracy z prawnikami, rozpoczęła akcję składania pozwów o rekompensaty przeciw Skarbowi Państwa.

– Po analizie przepisów i ogólnej sytuacji doszliśmy do wniosku, że najbardziej efektywnym sposobem pomocy hotelarzom i innym przedsiębiorcom branży HoReCa są indywidualne pozwy przeciwko Skarbowi Państwa. Nasza kancelaria jest już gotowa do pomocy – zaprasza adwokat Anna Çoban.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą wysyłać zgłoszenia na adres: prawo@polskaizbahotelarzy.pl.

– Branża jest pod ścianą. Hotelarze nie mają już z kim rozmawiać. Został tylko sąd, w którego niezawisłość jeszcze wierzymy. Zdecydowaliśmy się na pozwy indywidualne, ale mamy nadzieję, że to będzie akcja masowa – przyznaje adwokat Michał Fertak.

Przypomina jednocześnie, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pełne jest nieścisłości.

- Według dokumentu w czasie tzw. kwarantanny narodowej będą mogły działać kasyna, a hotele nie. Jednocześnie nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego jedna branża może pracować, a inne nie. Przez takie przepisy setki tysięcy osób z branży HoReCa może zostać bez pracy, dlatego już dziś jesteśmy gotowi do przygotowywania powództw przeciwko Skarbowi Państwa, do czego zachęcamy - wyjaśnia Michał Fertak.

Ile kosztuje pozew przeciw państwu?

Kwota bazowa za przyjęcie sprawy wyniesie do jednego tysiąca zł netto. Jak zapewnia prezes Polskiej Izby Hotelarzy Marek Łuczyński, członkowie izby mogą liczyć na 30-procentową bonifikatę.

- Ze względu na bardzo trudną sytuację, przewidujemy także prowadzenie niektórych spraw bez tej wstępnej opłaty - zapewnia Michał Fertak.

Dodaje, że w większości spraw adwokaci zamierzają składać wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych. - Ta procedura oznacza, że każdy z klientów będzie musiał złożyć oświadczenie o stanie majątkowym, na podstawie którego sąd zdecyduje, czy zgodzić się na zwolnienie. Przed skierowaniem pozwu do sądu każdy przedsiębiorca otrzyma informację o możliwym ryzyku, w tym o kosztach sądowych, gdyby się nie udało otrzymać zwolnienia - informuje Michał Fertak.

