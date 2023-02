Dla tych, którzy wciąż nie mają pomysłu na Walentynki, hotelarze mają coś więcej niż szampan i krewetki.

Zmysłowy masaż ciała dla dwojga masłem marula o zapachu pięciu afrodyzjaków.

Noc w hotelu tylko dla bardzo dorosłych.

Podziemna przygoda w chacie krasnoludów.

Romantyczne spacery w pięknych okolicznościach przyrody.

To tylko niektóre atrakcje proponowane przez hotelarzy na Walentynki.

Znajdzie się coś dla świeżo zakochanych i dla tych, którzy wieloletnim związkom chcą dodać odrobinę pikanterii.

W samej tylko platformie nocowanie.pl mamy ponad pół tysiąca specjalnych ofert na Walentynki. Właściciele obiektów nie tylko podkreślają romantyczne atuty malowniczo położonych pensjonatów i domków, ale też przygotowali specjalne walentynkowe oferty i menu, w którym królują szampan, truskawki, wykwintne przekąski i wszystko to, co kojarzy się z romantycznym wieczorem przy świecach – mówi Karol Wiak, rzecznik prasowy spółek Nocowanie.pl i Noclegi.pl.

Płatki róż w pokoju, sauna zarezerwowana tylko dla dwojga, butelka dobrego wina w pokoju to już walentynkowy standard. Można pójść dalej i skorzystać ze zmysłowego masażu dla dwojga masłem marula, wzmocnionego kompozycją zapachową pięciu afrodyzjaków – olejków eterycznych cedru, róży, drzewa sandałowego, bergamoty i wanilii, a potem wybrać się na czterodaniową kolację degustacyjną przy obowiązkowych tego dnia świecach.

Zupełnie inny klimat można odnaleźć w podziemnych Baśniowych Chatach Krasnoludów położonych w Borach Tucholskich. To propozycja dla tych, którzy we dwoje chcą uciec od całego świata i „zapaść pod ziemię”. I to dosłownie, bo położone w lesie chaty o trawiastych dachach, wyglądają jakby były wkopane w grunt. W ofercie: cisza, spokój i brak telewizora.

Romantyczną atmosferę zapewnić może też w inny sposób. Dolnośląski Bonaluti – Azyl dla dorosłych, to przykład rozwijającego się ostatnio trendu wypoczynku bez dzieci – własnych i cudzych.

Poszukiwaczy mocniejszych wrażeń jeden z trójmiejskich hoteli kusi pokojem z ogromnym łożem, zbudowanym z myślą o wielbicielach praktyk BDSM, zaś nowoczesny poznański apartamentowiec ma coś dla miłośników sagi „Zmierzch” – sypialnię urządzoną w „wampirycznym” stylu.

A co z cenami? To zależy, jak bardzo luksusową opcję wybierzemy. Ci, którzy wybiorą po prostu romantyczne spacery w malowniczym otoczeniu górskich lasów albo na pustych plażach i zdecydują się na jeden nocleg z wyżywieniem w prostym domku lub pensjonacie mogą zapłacić do 150 złotych. W luksusowym hotelu, oferującym atrakcje spa i degustacyjne menu ta jedna, wyjątkowa noc może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.

