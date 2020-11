Hotelarze na skraju wyczerpania. Zagrożonych nawet 110 tys. miejsc pracy

38 proc. osób zatrudnionych bezpośrednio w hotelarstwie straciło pracę w tym roku. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 20 lis 2020 08:27

Aż 38 proc. osób zatrudnionych bezpośrednio w hotelarstwie straciło pracę od początku roku do końca października, co jest następstwem dramatycznej sytuacji branży, spowodowanej pandemią koronawirusa - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Ankietowani członkowie IGHP alarmują, że bez pilnego rządowego wsparcia kolejne 16 proc. miejsc pracy w hotelach może zostać zlikwidowanych jeszcze w tym roku. Oznacza to, że pracę w branży może stracić w sumie ponad połowa (54 proc.) zatrudnionych przed pandemią.