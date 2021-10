Hotelarze nie walczą z condohotelami. Problemem są mieszkania

Hotele miejskie we wrześniu miały dużo rezerwacji konferencyjnych i biznesowych. Rezerwacje na październik i listopad już tak dobrze nie wyglądają.

IGHP nie walczy z condohotelami. Problemem są typowe mieszkania. Krótkotrwałe zakwaterowanie to obcy element w tkance mieszkaniowej i konflikty były już mocno odczuwalne np. w Krakowie.

Berlin wprowadził przepis, który pozwala wynajmować na krótki czas tylko pokoje w mieszkaniu, w którym sam właściciel mieszka. A w Hiszpanii wymagana jest odrębna klatka schodowa.

Wakacje się skończyły. Hotele wypoczynkowe podreperowały budżety. Czy również miejskie, biznesowe obiekty, skoro kalendarze konferencyjne we wrześniu podobno pękają w szwach?

Krzysztof Szadurski, wiceprezes IGHP, prezes zarządu Hotele Warszawskie „Syrena”: Sytuacja hoteli miejskich nadal jest bardzo trudna. Ruch biznesowy się nie odbudował. Międzynarodowe korporacje wciąż utrzymują tryb pracy zdalnej i nie uwolniły jeszcze podróży służbowych. Nie obserwujemy podróżnych biznesowych z zagranicy, bo w wielu krajach nadal obowiązują różne restrykcje. Dla hoteli ruch biznesowy jest bardzo ważny, ponieważ akceptuje wyższe ceny. Z drugiej strony, w efekcie niezaspokojonego i skumulowanego przez wiele miesięcy popytu, widoczny jest jeszcze we wrześniu ruch wypoczynkowy.

IGHP chce zniesienia wszystkich limitów w działalności hoteli

Głównie są to wyjazdy typu city break, także rodzinne. Co prawda w weekendy zapełniają hotele miejskie, ale to nie jest wystarczająca alternatywa dla słabego jeszcze segmentu biznesowego. Rzeczywiście, we wrześniu było dużo rezerwacji konferencyjnych i biznesowych, ale to wynikało ze strachu przed nowymi restrykcjami w konsekwencji czwartej fali pandemii jesienią. Rezerwacje na październik i listopad już tak dobrze nie wyglądają.

Poza tym hotele nadal działają w restrykcjach. 75-procentowe obłożenie wciąż obowiązuje, więc pracy nie ułatwia, prawda?

