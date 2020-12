Hotelarze pójdą do sądów walczyć o rekompensaty

Trzeci lockdown to wyrok śmierci dla całej branży. Jeszcze w tym roku ruszymy z akcją składania pozwów przeciwko państwu, domagając się rekompensat. Nie godzimy się też na utrwalanie wizerunku hotelarza jako głównego zakaźnika, krętacza i cwaniaka – tłumaczy prezes Polskiej Izby Hotelarzy Marek Łuczyński.

- Trzeci lockdown jest dramatem dla całej branży HoReCa, nie tylko obiektów noclegowych. To jest duży sektor gospodarki. Wkrótce należy się spodziewać masowych procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych hoteli. Już słyszymy o dramatach życiowych, pierwsze samobójstwa za nami – podkreśla Marek Łuczyński.

Nie godzimy się też na utrwalanie wizerunku hotelarza jako głównego zakaźnika, krętacza i cwaniaka – tłumaczy prezes Polskiej Izby Hotelarzy Marek Łuczyński.

Prezes dodaje, że pomoc dla hoteli jest dalece niewystarczająca.

– Tarcza 6.0 jest dziurawa jak sito. Powinna się nazywać Tarczą 0.6. Postojowe w niej zapisane, w naszym przypadku można porównać do garstki ryżu na miseczce. Hotelu, który ma mniejsze niż 30 proc. obłożenia, nie opłaca się w ogóle otwierać. Lepiej zgasić w nim światło i go zamknąć – tłumaczy prezes Łuczyński.

Jednocześnie, jak dodaje, minister Michał Dworczyk zapowiedział, że nie będzie dodatkowego wsparcia dla hoteli.

– Możemy zapomnieć o pomocy takiej, jak w Niemczech czy Czechach. Tam ogłoszono twardy lockdown, ale hotelarze dostają niemal 100-procentowe rekompensaty. Mogą liczyć na dofinansowanie do pensji pracowników, do czynszu oraz na specjalne premie gastronomiczne. U nas tego nie ma – podkreśla Marek Łuczyński.

Nie ma czegoś takiego jak kwarantanna narodowa

Prezes zwraca też na uwagę na to, że nie ma czegoś takiego jak „kwarantanna narodowa” w polskim prawie. - Nie ogłoszono ani stanu wyjątkowego, ani klęski żywiołowej. Formalnie jesteśmy w żółtej strefie. Liczba zakażeń nie jest dramatyczna. Taki prewencyjny, bezpodstawny lockdown jest bezprawny – uważa prezes Łuczyński.

Dlatego Polska Izba Hotelarzy przygotowuje się do akcji składania przez hotelarzy pozwów domagających się rekompensat. – Nie będzie to jednak pozew zbiorowy, ponieważ według naszych prawników, byłby on z góry skazany na porażkę – zdradza prezes PIH.

Przypomina, że izba niedawno przedstawiła analizę ruchu turystycznego w Karkonoszach. Z dokumentu wynika, że od lipca do września zanotowano zaledwie 88 pojedynczych zakażeń na ponad 2,2 mln turystów.

- Smutne jest to, że jesteśmy przedstawiani jako główni winowajcy. W powszechnym odbiorze hotelarz to zakaźnik, krętacz i cwaniak - przyznaje Marek Łuczyński.

Zamieszanie wokół wyjazdów służbowych prezes komentuje krótko: „Zastanawiam się, czy teraz hotel poselski zostanie zamknięty.”