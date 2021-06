Hotelarze przygotowują się na czwartą falę

- Czarny scenariusz, który jest realny, to kolejne miesiące zamknięcia branży. Musimy być na to przygotowani, a my mamy takie rozwiązania - powiedział w programie "Money. To się liczy" Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy. - Chodzi o to, żeby hotele i sanatoria przygotowały się na przyjmowanie gości w ścisłym reżimie sanitarnym, by prowadziły zabiegi lecznicze i rehabilitacje.

