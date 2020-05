Hotelarze rozpoczynają kampanię promującą odpoczynek w Polsce









Autor: propertynews.pl

Dodano: 15 maj 2020 11:23

Drodzy Goście, tęsknimy za Wami! – to hasło kampanii organizowanej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Branża zachęca podróżujących do pobytu w hotelach, podkreślając odpowiednie przygotowanie do przyjęcia gości. Akcji towarzyszy kampania outdoorowa

w największych miastach Polski oraz w mediach społecznościowych.