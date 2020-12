Hotele Crowne Plaza Warsaw oraz Holiday Inn Express Warsaw w The Hub otworzyły podwoje

Dwumarkowy obiekt powstał w The Warsaw HUB, przy Rondzie Daszyńskiego i zajmuje łącznie 21 tys. mkw.

Oba hotele - Holiday Inn Express Warsaw – The HUB oraz Crowne Plaza Warsaw- the HUB należą do IHG® (InterContinental Hotels Group), a marka Crowne Plaza w kompleksie The HUB pojawiła się w Polsce po raz pierwszy.

Hotel Crowne Plaza Warsaw dysponuje 212 pokojami i apartamentami, Holiday Inn Express Warsaw posiada 218 pokoi. Dodatkowo, hotele oferują, m.in. centrum konferencyjne,restaurację, salę balową oraz niezwykły Sky Bar z tarasem zlokalizowanym na 21. piętrze wieżowca.