Hotele Diament przyjmą do pracy uchodźców z Ukrainy

- Spółka przyjęła do swoich hoteli matki z dziećmi z Ukrainy zapewniając nim nocleg i wyżywienie. Co do stanowisk pracy: zgłaszamy zapotrzebowanie na stanowiska "pokojowa" we wszystkich naszych hotelach na Śląsku - mówi Rafał Bakalarski dyrektor generalny, prezes zarządu, Hotele Diament.

- W zakresie zbiórek spółka jak i pracownicy współuczestniczymy w zbiórkach organizowanych przez władze lokalne w poszczególnych miastach, w których ulokowane są nasze hotele - dodaje.