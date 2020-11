Hotele dla Medyków z pomocą dla szpitala w Szczecinie

- To nie pierwszy raz, kiedy Polski Holding Hotelowy wspiera zachodniopomorską służbę zdrowia – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc – PHH jest z nami od początku trwania pandemii. Podczas pierwszej, wiosennej fali zachorowań dzięki Holdingowi mieliśmy do dyspozycji personelu medycznego Hotel Rycerski, otrzymaliśmy wsparcie przy tworzeniu izolatoriów, teraz mamy 100 tys. zł dla szczecińskiego szpitala. Dziękuję za to zaangażowanie i gotowość do pomocy.

Powołanie fundacji „Hotele dla Medyków”, finansującej noclegi dla kadry medycznej walczącej na pierwszej linii frontu było jednym z wielu działań prospołecznych grupy PHH. Na konto fundacji pierwszy milion złotych wpłacił Polski Holding Hotelowy. Finalnie fundacja dysponowała kwotą 3,25 mln zł, którą udało się zgromadzić dzięki wsparciu Polskiego Holdingu Nieruchomości, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

– Stworzenie fundacji w czasie pandemii nie było łatwym zadaniem. Dzięki natychmiastowemu wsparciu ze strony naszych fundatorów, udało nam się zebrać kwotę, którą wsparliśmy Szpital MSWiA w Szczecinie. Mam wielką nadzieję, że zakupiona aparatura pomoże uratować życie wielu pacjentów oraz zdecydowanie ułatwi pracę kadrze medycznej, która od wielu miesięcy walczy z koronawirusem na pierwszej linii frontu – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego.

– Pieniądze przeznaczymy na koncentratory tlenu, planujemy zakupić ok. 20 sztuk – dodał dyrektor szpitala MSWIA Paweł Bakun – Każde wsparcie finansowe jest dla nas cenne, dziękuję także za tę pomoc.

- W tych trudnych dla wszystkich chwilach po raz kolejny wspieramy działania pracowników ochrony zdrowia i przekazujemy darowiznę na rzecz szpitala MSWiA w Szczecinie. Jak zawsze podkreślaliśmy, że tylko wspólne działania i powszechne zaangażowanie wielu osób i instytucji jest w stanie sprostać temu ogromnego wyzwaniu, jakim jest walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ratowanie zdrowia i życia najbardziej potrzebujących – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.