Hotele dla zaszczepionych unikną lockdownu. Nadchodzą nowe przepisy

Rząd szykuje nowelizację ustawy covidowej. Przedsiębiorcy, którzy skierują swoją działalność wyłącznie do osób zaszczepionych, unikną lockdownu. Dotyczy to m.in. restauracji, kawiarni i hoteli - podaje rynekzdrowia.pl.

Rząd szykuje nowelizację ustawy covidowej. Projekt ustawy, którą przygotuje Ministerstwo Zdrowia, zakłada szereg ważnych zmian dla pracodawców, pracowników oraz przedsiębiorców.

Przepisy umożliwią pracodawcom weryfikację szczepień pracowników, ale również delegowanie osób niezaszczepionych (jeśli nie są ozdrowieńcami, albo nie mają ważnego testu) na bezpłatny urlop, albo inne stanowisko pracy. Ponadto pracodawca będzie mógł sprawdzić paszport covidowy jeszcze w procesie rekrutacji.

To jednak nie koniec. Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada również, że przedsiębiorcy, którzy skierują swoją działalność wyłącznie do osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób z negatywnym testem na koronawirusa, unikną lockdownu. Dotyczy to m.in. restauracji, kawiarni i hoteli.

Dodajmy, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021 roku.