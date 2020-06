Hotele dłużej powalczą o odbudowę utraconego przychodu

Hotel Arłamów został ponownie otwarty 22 maja. – Na szczęście dynamika sprzedaży jest optymistyczna. Jeśli nie wydarzy się nic, co zmniejszy zainteresowanie gości przyjazdem do naszego hotelu, to tegoroczne wakacje mogą być bardzo obiecujące. Jednak odbudowa utraconego przychodu potrwa dłużej niż najbliższy rok – uważa Michał Kozak.

Obiekt funkcjonuje w dwóch obszarach: gościa indywidualnego, dla którego ważnym okresem są wakacje, ale również w sektorze MICE.

– W przypadku tego drugiego – trzeci i czwarty kwartał tego roku w naszych rezerwacjach i potwierdzonych umowach wygląda obiecująco. Jednak mamy pewne obawy, dlatego z czujnością będziemy się przyglądać temu, co się będzie działo – tłumaczy Michał Kozak.

