Hotele gotowe do startu, ale banki wciąż mówią nie. Co czeka inwestorów?

Inwestorzy hotelowi czekają w blokach startowych, ale brak finansowania opóźnia budowę. Koszty realizacji to także jedna wielka niewiadoma - przyznaje Rafał Abramczyk, CEO hotelAG.

Przywrócona po pandemii działalność hoteli i poprawa wyników obiektów to tylko jedna strona medalu. Drugą są opóźnione lub wstrzymane budowy nowych hoteli.

Banki nie chcą finansować inwestycji hotelowych, choć wiedzą, że w przyszłości przyniosą one duże profity.

Finansowaniu hoteli nie sprzyjają zmieniające się koszty realizacji inwestycji.

Od 2020 roku rynek jest zamrożony. Nowe inwestycje hotelowe to dziś nieliczne przypadki, zwykle to obiekty powstające w systemie condo, które nie wymagają finansowania bankowego - twierdzi Rafał Abramczyk, CEO hotelAG.

Banki cały czas wstrzymują kredytowanie obiektów hotelowych. - Na początku br. widać było pierwsze jaskółki zmian dotyczących rozpatrywania dobrze przygotowanych wniosków i analizy projektów, ale wybuch wojny w Ukrainie spowodował ponowne bezterminowe zaciągnięcie hamulca - mówi.

Co w takiej sytuacji robią deweloperzy hotelowi? - Czekamy w blokach startowych i pracujemy nad tym, by z chwilą uruchomienia finansowania dostarczyć do banku gotowy, dobrze skrojony projekt - mówi Rafał Abramczyk podając jak przykład projekt hotelu w Gdańsku.

Inwestorzy zainteresowani

Inne podejście prezentują podmioty, które lokują pieniądze w inwestycjach hotelowych. - Od początku roku można zaobserwować więcej zapytań ze strony inwestorów odnośnie kosztów, kolejnych transz wpłat wkładu własnego czy chęci powrotu do rozmów na temat przedsięwzięć omawianych jeszcze przed pandemią - mówi CEO hotelAG.

Nowe projekty przygotowywane obecnie przez hotelAG to hotele biznesowe w dużych miastach Polski, które będą działać pod dużymi międzynarodowymi markami hotelowymi.

Ile dziś kosztuje nowy hotel?

Finalne koszty realizacji nowych hoteli wciąż są wielką niewiadomą.

W tej chwili oferty, które dostajemy od potencjalnych generalnych wykonawców, ważne są 24-48 h. Tak dynamiczna zmiana kosztów zakupu surowców jest destrukcyjna dla każdej inwestycji i prognozowania finalnej ceny realizacji obiektu - mówi Rafał Abramczyk.

Jak wyjaśnia, dzisiaj żaden generalny wykonawca nie jest w stanie zagwarantować ustalonej ceny realizacji hotelu, którego budowa i wyposażenie zakończy się za dwa lata. - W tej chwili standardem jest indeksacja, czego z kolei nie akceptują banki - mówi Abramczyk. - W efekcie finansowanie może wyglądać podobnie jak w krajach zachodnich. Bank zaoferuje kredyt na określoną kwotę, a wszelkie zmiany wynikające ze wzrostu cen inwestor będzie musiał wziąć na siebie - wyjaśnia.