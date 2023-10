Energetyczne barwy, chwytliwa nazwa, przyjazne i nowoczesne wnętrza oraz polskie specjały takie jak ciasto drożdżowe serwowane z jagodami do każdego śniadania – to tylko ułamek oferty „Halo”, nowej sieci hoteli i obiektów, stworzonej przez PHH.

Prace nad własną marką hotelową w PHH trwały od 2019 roku.

W aktualnych planach rozwoju pod parasol sieci Halo trafi 13 hoteli, ale lista obiektów jest nieograniczona.

W pierwszej fazie pod nową marką działać będą hotele w Szczyrku, Toruniu, Helu i Szczecinie.

Stworzenie nowej marki własnej dla hoteli i obiektów wypoczynkowych było jednym z elementów strategii, jaką PHH przedstawił w 2019 roku. Od tamtego czasu holding prowadził intensywne prace nad soft brandem.

- Naszym głównym celem było - i nadal jest - efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi, osiągnięcie jak najszybszego zwrotu z inwestycji i stworzenie istotnej wartości kapitałowej na rynku hotelarskim spółek należących do Skarbu Państwa. Stworzenie polskiej marki pozwoli nam właśnie na efektywne zarządzanie tymi obiektami z naszego portfolio, które nie będą funkcjonować pod międzynarodową marką. Po kompleksowych analizach, które miały miejsce w trakcie powstania wieloletniej strategii PHH doszliśmy do wniosku, że część naszego portfolio powinna stworzyć bazę powstania nowej jakości na polskim rynku hotelarskim. To są obiekty, które poprzez swoją lokalizację połączoną z naszym know-how będą zapewniać nam odpowiednie wyniki i z sukcesem będą konkurować nie tylko z lokalnymi graczami, ale nawet z międzynarodowymi sieciami – wyjaśnia Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego wskazując na najważniejszy cel strategii.

Główny cel powstania PHH to budowanie istotnej wartości z hoteli i obiektów należących do Skarbu Państwa, wartość która ma służyć innym, bardziej istotnym projektom państwowym, takim jak Centralny Port Komunikacyjny. Na początku naszej drogi, czyli pod koniec 2018 r. wartość naszych aktywów wynosiła 495 milionów złotych. Pod koniec 2022 r. – pomimo pandemii czy wojny na Ukrainie – wartość naszych aktywów wzrosła już do ponad 2 miliardów złotych. To są bardzo istotne kwoty, które mogą stać się dźwignią dla polskich strategicznych projektów infrastrukturalnych - informuje prezes PHH.

Halo Szczyrk (dawny ośrodek Zagroń po modernizacji i rozbudowie), mat.pras.

Na trwające cztery lata działania związane z tworzeniem i uruchomieniem marki własnej PHH wydał łącznie około 2 milionów złotych. Zwieńczeniem prac było otwarcie w październiku 2023 r. pierwszych obiektów pod nową marką: Halo Szczyrk (dawny ośrodek Zagroń po modernizacji i rozbudowie), Halo Hel (dawna Cassubia), Halo Toruń (dawny hotel Kopernik). Na przełomie roku otworzy się zaś Halo Szczecin (dawny hotel Rycerski).

Dlaczego „Halo”? - Szukaliśmy prostej, chwytliwej nazwy, która szybko zapadnie w pamięć turystów polskich i zagranicznych, będzie budzić pozytywne skojarzenia, a jednocześnie sprawdzi się w sprzedaży i dystrybucji – mówi Renata Pawłowska-Maciak, dyrektor Pionu Handlowego PHH.

Halo Toruń (dawny hotel Kopernik), mat.pras.

– Braliśmy pod uwagę kilka pomysłów, a następnie przeprowadziliśmy badania rynku, które wyłoniły zdecydowanego zwycięzcę – propozycję Anny Izdebskiej, kierownik ds. marketingu PHH – dodaje Renata Pawłowska-Maciak, wskazując jeszcze jeden atut nazwy Halo. – Do Halo można dołączyć nazwę destynacji. Dzięki temu marka wskazuje na dokładną lokalizację każdego z obiektów – wyjaśnia.

Halo – przyjazne i dla każdego

Oferta marki własnej PHH jest skierowana do niemal każdej grupy gości – od rodzin i turystów, po biznes.

Halo Szczecin (dawny hotel Rycerski), mat.pras.

Halo Hel (dawna Cassubia), mat.pras.

Zależało nam na stworzeniu marki przyjaznej, sprzyjającej celebrowaniu codzienności - mówi Renata Pawłowska-Maciak.

– Goście Halo mogą spędzać czas w komfortowych warunkach i w myśl naszej przewodniej idei „spokój pozwala odkryć więcej”. W pokojach, oprócz kawy i herbaty, pojawią się herbaty ziołowe, a wypoczynkowi ma służyć wszechobecna zieleń - dodaje.

Marka Halo ma również sprzyjać budowaniu relacji międzyludzkich. – W hotelach dostępne będą gry planszowe, duże stoły i dobrej jakości lokalne potrawy, w tym ciasto drożdżowe według przepisu ze Szczyrku, które będzie serwowane w każdym obiekcie Halo – mówi Renata Pawłowska-Maciak. – W Halo Szczyrk blachy ciasta podawanego z jagodami podczas śniadania znikają w kilkadziesiąt sekund.

Ciasto drożdżowe według przepisu ze Szczyrku będzie serwowane w każdym obiekcie Halo, mat.pras.

Halo – siła detalu

Od października gigantyczny neon Halo wita przyjeżdżających do hoteli Grupy PHH w Szczyrku, Helu i Toruniu. Podświetlany napis będzie zmieniać barwę w zależności od pory roku.

– W pierwszym dniu kalendarzowej jesieni „Halo” rozświetliło się malinowym różem, zimą przyjmie barwę chłodnej bieli, wiosną - zieleni lasów iglastych a latem - słonecznikowej żółci – wylicza Renata Pawłowska-Maciak, dyrektor Pionu Handlowego PHH zaznaczając, że dobór palety w brandbooku nie jest przypadkowy. – Inspiracją była polska natura, krajobrazy, lokalny koloryt.

W pierwszym dniu kalendarzowej jesieni „Halo” rozświetliło się malinowym różem, mat.pras.

Wraz ze zmieniającymi się kolorami neonów, zmieniają się zapachy przestrzeni wspólnych Halo: zimą zapach jest głęboki, korzenny, wiosną – naturalny z nutą skoszonej trawy. Jesień i lato również mają swoje charakterystyczne nuty zapachowe. Już od progu gość poczuje, że w Halo chce zostać na dłużej. Mocną stroną sieci hotelowej Halo jest „siła detalu”.

- Każdy element jest skrojony na miarę: od strony wizualnej aż po uniformy pracowników – kolorowe i zmieniające się w zależności od okazji – podkreśla Renata Pawłowska-Maciak.

Zgodnie z założeniami, hotele i obiekty wypoczynkowe pod marką Halo powinny działać w topowych lokalizacjach, spełniać standardy minimum trzech gwiazdek i oferować wypoczynek dla każdego. Na zdjęciu Halo Szczyrk, mat.pras.

Charakter lokalny, standard globalny

Z założenia, każdy obiekt pod marką Halo ma mieć charakter lokalny, a wystrój wnętrz będzie nawiązywać do miejscowego kolorytu, historii lub kultury danej destynacji. W Halo Szczyrk prezentowane są grafiki młodych artystów z motywem górskiego krajobrazu, z kolei w Halo Szczecin pojawią się grafiki z motywami muzycznymi, inspirowane Filharmonią Szczecińską. W każdym z obiektów postawiono na nowoczesny, polski design i współpracę z lokalnymi dostawcami.

- Dzięki temu nasze hotele i obiekty wypoczynkowe zyskają indywidualny charakter, mocno osadzony w otoczeniu, ale daleki od sztampowego regionalizmu – podkreśla Renata Pawłowska-Maciak. - Nasza marka wymyka się wszelkim szablonom, ma własny sznyt – dodaje.

Halo – jest plan

Obiekty w Szczyrku, Helu i Toruniu są pierwszymi, które rozpoczęły działalność pod nowym brandem, a już w pierwszym miesiącu 2024 roku dołączy do nich hotel w Szczecinie, butikowy czterogwiazdkowy obiekt w centrum miasta, który po modernizacji zyskał 33 pokoje.

Halo Szczecin, butikowy czterogwiazdkowy obiekt w centrum miasta, który po modernizacji zyskał 33 pokoje. mat.pras.

W kolejnych latach pula hoteli Halo powiększy się, m.in. o obiekt w Wiśle, Dźwirzynie, Międzyzdrojach, Krynicy, Szklarskiej Porębie, Ustroniu Morskim oraz w Kołobrzegu.

Lista obiektów jest nieograniczona, jednak każdy hotel przed przyjęciem do sieci, musi przejść ostrą weryfikację i dostosować się do ustalonych standardów – mówi prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Wnętrze pokoju w Halo Hel, mat.pras.

Zgodnie z założeniami, hotele i obiekty wypoczynkowe pod marką Halo powinny działać w topowych lokalizacjach, spełniać standardy minimum trzech gwiazdek i oferować wypoczynek dla każdego – od turystów, przez biznes po pobyty rodzinne – a wszystko w konkurencyjnych cenach.

- Rozważamy wejście we franczyzę oraz akwizycje – także międzynarodowe. To jednak przyszłość, a na razie skupiamy się na rozwoju sieci w oparciu o hotele i obiekty wypoczynkowe z portfolio Grupy PHH – zaznaczył Gheorghe Marian Cristescu.

Recepcja hotelu Halo Toruń, mat.pras.

