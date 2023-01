Accor ogłosiła nowość w globalnym portfolio niezrównanych marek grupy: Handwritten Collection – kolekcję hoteli z całego świata wyróżniających się niepowtarzalnym urokiem. Oto najciekawsze z nich.

Handwritten Collection to kolekcja hoteli z całego świata wyróżniających się niepowtarzalnym urokiem.

Hotele oferują stylowe i intymne wrażenia z pobytu zanurzone w gościnności.

W ramach kolekcji Handwritten w ciągu najbliższych miesięcy pierwszych gości przywitają wyjątkowe hotele z całego świata.

Handwritten Collection powstała z myślą o potrzebach właścicieli niezależnych i butikowych hoteli. W pierwszych miesiącach 2023 roku sieć planuje otworzyć pięć hoteli sygnowanych nową marką.

Oru Hub Hotel, Handwritten Collection, Tallin, Estonia

Otwarcie: Maj 2023

Oru Hub Hotel.

Hotel Oru Hub położony jest w centrum Tallina na zabytkowym Starym Mieście, kilka minut jazdy od wybrzeża. Obiekt oferuje gościom szeroki wachlarz spędzania wolnego czasu: od yogi po herbaciarnie. Po dwóch latach gruntownej renowacji hotel wprowadzi nową koncepcję guest experience i przestrzeni, która łączy wypoczynek, pracę i usługi restauracyjne w wyjątkowy sposób.

Hotel Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection, Szanghaj, Chiny

Otwarcie: 19 stycznia 2023

Hotel Shanghai Sheshan Oriental.

Le Saint Gervais Hotel & Spa, Handwritten Collection, Saint Gervais, Francja

Otwarcie: 19 stycznia 2023

Le Saint Gervais Hotel & Spa.

Położony w pobliżu Parku Narodowego Sheshan, hoteldysponuje ponad 124 000 mkw. ogrodów krajobrazowych, odkrytym basenem na plaży, zapewniającym niezapomniane wrażenia z miejskiego kurortu. Otwarty jako pierwszy hotel z, obiekt oferuje oddany zespół obsługi, który organizuje i zarządza przerwami na herbatę oraz tworzy dostosowane do potrzeb gości posiłki.

Zaprojektowany jako elegancki i artystyczny dom wakacyjny, Le Saint Gervais Hotel & Spa łączy w sobie ducha secesji ze współczesną estetyką, ożywiając piękno zabytkowej nieruchomości. Goście mogą doświadczać wyjątkowości kultury osmańskiej w kąciku bibliotecznym, rozkoszując się kawą po turecku czy naparami z herbat ziołowych oferowanych przez miejscowe spa.

Wonil Hotel Perth, Handwritten Collection, Perth, Australia

Otwarcie: luty 2023

Wonil Hotel Perth.

Położony nad brzegiem rzeki Swan obok Kings Park i zaledwie kilka minut od centralnej dzielnicy biznesowej Perth, hotel Wonil oferuje eleganckie i nowoczesne wnętrza. Goście będą zachwyceni tą stylową bazą wypadową do odkrywania tętniącego życiem miasta znanego z niekończącego się słońca i nieskazitelnych plaż.

Hotel Morris, Handwritten Collection, Sydney, Australia

Otwarcie: luty 2023

Hotel Morris.

Mieszczący się w imponującym budynku w stylu włoskiego renesansu hotel Morris z 82 łóżkami zostaje ponownie otwarty jako część Handwritten Collection po gruntownej renowacji, łącząc europejską elegancję z australijskim charakterem, jako uhonorowanie historycznych korzeni hotelu.

Le Splendid Hotel Lac d’Annecy, Handwritten Collection, Annecy, Francja

Otwarcie: kwiecień 2023

Le Splendid Hotel Lac d’Annecy.

Usytuowany w pobliżu centrum miasta i jeziora Annecy hotel Splendid oferuje unikalne cechy stylu Art Deco z nutą nowoczesności z lat 50. XX wieku. Wystrój obiektu autorstwa znanego projektanta Thierry'ego D'Istrii uzupełnia wybór eklektycznych dzieł sztuki, rzeźb i okazów w stylu vintage.

Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Handwritten Collection, Tuluza, Francja

Otwarcie: maj 2023

Hotel Les Capitouls Toulouse Centre.

W samym sercu historycznego centrum miasta, przy najpiękniejszej alei, Hotel Les Capitouls Toulouse Centre zaprasza gości do odkrycia czarującej i serdecznej atmosfery. Pierwotnie zbudowany jako zabytkowa prywatna rezydencja, obiekt łączy w elegancki sposób urok ceglanych sklepień Tuluzy z nowoczesnymi udogodnieniami i nowymi, zrównoważonymi elementami wystroju.

Paris Montmartre Sacré Coeur, Handwritten Collection, Paryż, Francja

Otwarcie: wiosna 2024

Paris Montmartre Sacré Coeur.

Z typową paryską fasadą oraz kameralnymi i przytulnymi pokojami hotel Paris Montmarte Sacré Coeur znajduje się kilka minut spacerem od bazyliki Sacré-Coeur i brukowanych uliczek pięknej dzielnicy Montmartre. Obiekt będzie idealną bazą wypadową do zwiedzania stolicy Francji i wszystkiego, co ma ona do zaoferowania.

Z planem rozbudowy kolekcji do 250 hoteli do 2030 r., Accor aktywnie poszukuje nowych obiektów, które będą częścią Handwritten Collection w popularnych miejscach turystycznych na całym świecie.

