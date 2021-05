Hotele i gastronomia muszą poradzić sobie z jeszcze jednym kryzysem

Trwa gorączkowe poszukiwanie pracowników do hoteli i restauracji. Wszyscy chcą otworzyć się jak najszybciej, ale ludzi do pracy brak.

Branże zamknięte z powodu lockdownu szykują się do wznowienia działalności w reżimie sanitarnym.

Od 8 maja czynne będą hotele przy 50% obłożeniu, od 15 maja działać będą ogródki gastronomiczne, a otwarcie restauracji oraz hoteli z mniejszą ilością restrykcji nastąpi pod koniec miesiąca.

Eksperci przyznają, że branża spodziewała się odmrożenia po majówce, ale jednocześnie powstrzymywała się z zatrudnianiem i rekrutowaniem pracowników. Teraz wykonywane są telefony i trwa gorączkowe poszukiwania osób do pracy.

Szczególnie napięta sytuacja jest nad morzem.

Hotele i gastronomia szykuje się do powrotu do działania i gorączkowo poszukuje pracowników.

Sytuacja branży turystycznej w czasie pandemii koronawirusa jest dramatycznie trudna. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy hotele były czynne zaledwie przez kilka tygodni, a gastronomia mogła wydawać posiłki tylko na wynos i z dowozem. Trudno się dziwić, że przedsiębiorcy z ulgą przyjęli informacje o tym, że możliwe będzie odmrażanie działalności w maju 2021. Czy wszystkim się to uda? Trudno powiedzieć. Gastronomia i hotele gorączkowo poszukują pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia właściwie natychmiast. Jak mówi Anna Sudolska, członek zarządu IDEA HR telefony wręcz się urywają.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Nie możemy dziwić się, że restauracje, kawiarnie czy hotele w czasie pandemii, by obniżyć koszty decydowały się na ograniczanie zatrudnienia. Wielu pracowników samoistnie zrezygnowało z pracy, bo nie mogąc liczyć np. na napiwki czy premie samo wynagrodzenie nie było dla nich satysfakcjonujące. Obecnie jest ogromny problem z szybkim rekrutowaniem osób do pracy. Poszukiwani są kucharze, kelnerzy, osoby obsługujące kawiarnie, ale poszukiwani są także recepcjoniści oraz pracownicy hotelowi. Po wielu miesiącach gdy w tym sektorze się zwalniało nastąpił ruch. Wynagrodzenia nie są póki co imponujące, delikatnie poniżej stawek sprzed pandemii, ale mówimy tutaj wciąż o zatrudnianiu ludzi w czasie pandemii, w branżach, które zostały przez nią najmocniej dotknięte – mówi Anna Sudolska, członek zarządu IDEA HR Group.

1

2