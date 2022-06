Hotele Ibis ogłaszają partnerstwo z Sziget Festival 2022

Marka hotelowa Ibis wraz z programem lojalnościowym ALL ogłasza partnerstwo z Sziget Festival 2022, jednym z największych europejskich festiwali muzycznych. 10 sierpnia na scenie ibis x ALL Europe Stage wybrzmią dźwięki obiecujących artystów z Europy i całego świata.

Po wirtualnej trasie w 2021 roku, ibis MUSIC powraca z koncertami na żywo w ramach Summer of Music, które obejmuje jedno z najpopularniejszych wydarzeń muzycznych Europy, Sziget Festival 2022, Montruex Jazz Festival i serię ekskluzywnych występów w hotelach ibis w Europie Północnej.

Marka zorganizuje także koncerty z muzyką na żywo w hotelach w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Na powrót eventów, imprez na żywo, festiwali i koncertów w pełnym wymiarze czekaliśmy przez ponad dwa lata różnego rodzaju restrykcji i ograniczeń. W tym roku coraz więcej ludzi chce podróżować, zdobywać kolejne ekscytujące doświadczenia i wspólnie celebrować momenty z najbliższymi.

W te wakacje ibis i ALL - Accor Live Limitless, lifestylowy program lojalnościowy Accor, łączą siły, by na Sziget Festival zaprezentować Europe Stage. Tętniąca życiem scena z porywającym line-upem zaprezentuje młodych artystów z całego świata, będąc gratką dla największych miłośników muzyki. Na liście wykonawców znaleźć można takie zespoły, jak: SYML (USA), cleopatrick (Kanada), Eefje de Visser (Holandia), French79 (Francja), Nova Twins (Wielka Brytania), Shelter Boy (Dania), Surma (Portugalia) i wiele innych.

Muzyka jest sercem marki ibis kojarzącej się z żywą i energiczną atmosferą łączącą ludzi z całego świata. Muzyka zdecydowanie pomogła nam przetrwać ostatnie dwa lata. Tegoroczne festiwale są wyjątkowe i niepowtarzalne, gdyż możemy wreszcie się spotkać, spędzić miło czas razem z przyjaciółmi i bliskimi. Jest to też znakomita okazja do poznania nowych ludzi i przeżycia z nimi niezwykłych chwil w akompaniamencie świeżych muzycznych odkryć. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani naszą współpracą podczas tegorocznej edycji Sziget Festival. To miejsce, w którym tego lata trzeba być – podkreśla James Wheatcroft SVP Marketing & Brands Accor.

ibis x ALL Europe Stage to miejsce celebracji nowych, świeżych i ekscytujących dźwięków, dzięki czemu Budapeszt stanie się letnią stolicą muzyki. Marka ibis, poprzez program ibis MUSIC, od lat wspiera zespoły i artystów będących u progu kariery, prezentując ich dorobek miłośnikom muzyki z różnych zakątków świata.

Muzyczne lato ibis nie kończy się na scenie festiwalu. Marka zorganizuje także koncerty z muzyką na żywo w hotelach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Na hotelowych scenach wystąpią artyści, którzy zaprezentowali się na scenie ibis x ALL na Sziget Festival, a także początkujące zespoły. ibis pojawi się także m.in. na Montreux Jazz Festival trwającym od 1 do 16 lipca. W trakcie Summer of Music w mediach społecznościowych marki ibis zamieszczane będą ekskluzywne materiały zza kulis, w tym wywiady i relacje z koncertów.

Dzięki partnerstwu z ALL, członkowie lifestylowego programu lojalnościowego Accor mogą skorzystać z ekskluzywnej oferty Limitless Experience podczas Summer of Music. Wszyscy otrzymają szansę wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania są bilety i pakiety VIP na Sziget Festival 2022 wraz z pobytem w hotelu. Konkurs będzie dostępny zarówno dla obecnych, jak i nowych członków programu, dlatego każdy zainteresowany może do niego dołączyć i powalczyć o zwycięstwo.