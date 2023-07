Monachium jest uważane za najdroższe miasto w Niemczech. Nie tylko ze względu na wyjątkowo wysokie ceny nieruchomości. Można jednak mieć wspaniały city break w tym nawet przy niewielkim budżecie.

Monachium słynie z wysokich cen.

Można jednak znaleźć w tej bawarskiej metropolii noclegi w przystępnych cenach, korzystając z gościnności hoteli ibis.

ibis budget München City Olympiapark, ibis München City Arnulfpark i ibis Styles München Perlach to wygodne warunki, rozsądne ceny i dobra lokalizacja.

Monachium to legendarna bawarska metropolia jest legendarna. Słynie z typowego przytulnego styl życia, ale także wysokich cen. Ale są sposoby, by to miasto odkrywać w niższych cenach, korzystając z ekonomicznych hoteli Accor. ibis, ibis Styles i ibis budget to noclegi w przystępnych cenach.

ibis budget München City Olympiapark

ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Recepcja w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Ten 1-gwiazdkowy hotel usytuowany jest bezpośrednio przy Parku Olimpijskim w Monachium, w którym odbywają się imprezy sportowe, rekreacyjne, muzyczne, rozrywkowe i koncertowe. Dlatego ibis budget München City Olympiapark jest idealnym punktem wyjścia dla gości tych wydarzeń. W pobliżu znajduje się także BMW Welt.

Mini Market 24/7 w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Miejsce do pracy w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Miejsce spotkań w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Cechą charakterystyczną hotelu jest codziennie serwowane kontynentalne śniadanie.

Śniadania w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Śniadania w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Śniadania w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Hotel oferuje 162 pokoi, zaopatrzonych w Wi-Fi, biurko i salonik lounge. Ibis dysponuje pokojami z widokiem na ogród. Są one wyposażone w prywatną łazienkę. Niektóre pokoje, w celu obniżenia kosztów noclegu, są wyposażone w umywalkę i kabinę prysznicową usytuowane w tym samym pomieszczeniu co łóżko, bez oddzielenia strefy łazienkowej.

Pokój w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Pokój z łazienką w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Pokój w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Pokój w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Pokój w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Pokój w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Pokój z łazienka dla niepełnosprawnych w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Korytarz w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

Korytarz w ibis budget München City Olympiapark. Fot. PropertyNews

ibis München City Arnulfpark

ibis München City Arnulfpark. Fot. Accor

Wejście do ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Nowoczesny 2-gwiazdkowy hotel ibis München City Arnulfpark znajduje się w samym centrum, w pobliżu głównego dworca kolejowego, bardzo blisko atrakcji starego miasta. Hotel łączy w sobie praktyczność i komfortową atmosferę.

Miejsce spotkań w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Miejsce spotkań w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Miejsce spotkań w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Windy w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Recepcja w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Miejsce spotkań w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Bar w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Śniadania w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Goście hotelowi mają zapewnione śniadanie w formie bufetu, dostępne od samego rana, z goframi i domowymi bułeczkami. Lokalna restauracja specjalizuje się w kuchni europejskiej.

Śniadania w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Śniadania w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Śniadania w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Śniadania w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Hall w ibis München City Arnulfparkt. Fot. PropertyNews

Hotel został wybudowany w 2014 roku. Oferuje 204 pokoju ulokowane na sześciu piętrach. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i wyposażone są w telewizor oraz klimatyzację.

Pokój w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Pokój w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Pokój w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

Łazienka w ibis München City Arnulfpark. Fot. PropertyNews

ibis Styles München Perlach

ibis Styles München Perlach. Fot. Accor

ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Wejście do ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

ibis Styles München Perlach to stylowy i niedrogi 3-gwiazdkowy hotel utrzymany w klimacie disco lat 70' i 80'. Hotel znajduje się naprzeciwko jednego z największych centrów handlowych, a jego ekstrawagancki wystrój przywodzi na myśl monachijską erę dzikich dyskotek.

Miejsce spotkań w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Miejsce spotkań w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Miejsce spotkań w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Śniadania w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Hotel oferuje codzienne, rodzinne śniadania z szerokim wyborem zimnych i gorących dań.

Śniadania w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Śniadania w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Disco design w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Hotel oferuje usługę błyskawicznego zameldowania i wymeldowania, zakwaterowanie w pokojach dla niepalących, taras, bezpłatne WiFi we wszystkich pomieszczeniach oraz bar. Komfortowe pokoje są utrzymane w klimacie disco.

Pokój w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Disco wystrój pokoju w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Pokój w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Łazienka w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Nawiązania do stylu disco w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

Różowy korytarz w ibis Styles München Perlach. Fot. PropertyNews

