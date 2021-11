Hotele Interferie trafią do portfela PHH

Polski Holding Hotelowy zawarł umowy warunkowe na zakup pakietu kontrolnego akcji Interferie oraz udziałów Interferie Medical SPA. Obie spółki należą do Grupy Kapitałowej KGHM.

Podpisanie powyższych umów to kolejny, bardzo ważny krok, w prowadzonym przez PHH procesie konsolidacji obiektów świadczących usługi hotelarskie, należących do spółek Skarbu Państwa. Dzięki tej transakcji do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego dołączy kolejne sześć obiektów.

INTERFERIE S.A. to polska sieć obiektów świadczących usługi hotelarskie, działająca od blisko 30 lat, notowana na GPW. Spółka posiada następujące obiekty: Interferie Sport Hotel Bornit (Szklarska Poręba), Interferie Aquapark Sport Hotel Malachit (Świeradów-Zdrój), Interferie Cechsztyn (Ustronie Morskie), Interferie Argentyt (Dąbki) oraz Interferie Chalkozyn (Kołobrzeg).

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

InterferieMedicalSPA sp. z.o.o. prowadzi działalność hotelową w obiekcie Hotel Interferie Medical SPA, który usytuowany jest w uzdrowiskowej części Świnoujścia.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest skonsolidowanie i nowoczesne zarządzanie obiektami świadczącymi usługi hotelarskie, należącymi do Skarbu Państwa. W grupie kapitałowej PHH znajduje się łącznie 27 hoteli i obiektów.